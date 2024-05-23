"Емілі в Римі": Лілі Коллінз помітили на побаченні з чоловіком (фото)

Пара одружена з 2021 року. Вони доволі рідко виходять разом у світ.

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35-річну англійську акторку Лілі Коллінз помітили на рідкісному побаченні з чоловіком, 40-річним американським кінорежисером Чарлі Макдавеллом. Про це пише Daily Mail.

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Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" вийшла у світ у бежевій сорочці оверсайз, під якою був білий топ. Зокрема, Лілі Коллінз одягла чорні шорти. Також акторка продемонструвала кросівки, чорний рюкзак та масивні сонцезахисні окуляри. Волосся знаменитість залишила розпущеним.

Тим часом її чоловік Чарлі був у чорній футболці та шортах у клітинку. До образу кінорежисер додав кепку та уважно дивився в екран свого телефону, поки дружина тримала його за руку.

Лілі Коллінз з чоловіком

Зазначимо, що восени 2020-го Лілі Коллінз отримала пропозицію руки та серця від режисера Чарлі Макдавелла. А через рік пара узаконила свої стосунки.

"Я ніколи не хотіла бути кимось більше, ніж твоєю, і тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 року ми офіційно стали вічними одне для одного. Я люблю тебе позамежно", — написала зірка екрану в Instagram.

Лілі Коллінз з чоловіком

Нагадаємо, Лілі Коллінз обікрали в готелі на 10 тисяч доларів.

Також Фокус писав про домашнього улюбленця Лілі Коллінз.