80-летний Роберт Де Ниро отметил первый день рождения своей младшей дочери Джии (фото)

Роберт Де Ниро обожает своего младшего ребенка. По его словам, девочка — единственная, которая любит его безгранично.

Американский актер Роберт Де Ниро рассказал, как отпраздновал первый день рождения своей дочери Джии. По этому поводу звездный отец устроил "сладкую" вечеринку, сообщает Entertainment Tonight.

В 2023 году у 79-летнего Де Ниро родилась дочь Джиа Вирджиния Де Ниро-Чен — дочь его новой подруги, тренера по боевым искусствам Тиффани Чен, которая моложе Роберта почти на 40 лет. Джиа Вирджиния стала седьмым ребенком Де Ниро.

Роберт де Ниро с дочерью Фото: instagram.com/robertdenirodaily

80-летний актер рассказал, что его семья устроила праздник в честь особого дня его дочери в прошлом месяце. В разговоре с журналистами знаменитый отец отметил, что маленькая Джиа стала "чистой радостью" и "единственной, которая любит его безусловно".

По словам Де Ниро, его семья подарила Джии "тортик, он был очень красивый, сладкий". Обладатель премии Оскар признался, что маленькая дочка украсила его жизнь. "С этим ребенком все по-другому. Мои дети уже взрослые, мои внуки тоже. Джиа — чистая радость, в ней нет ничего, нет осуждения, нет ничего, она просто такая, какая она есть, и это просто чистая радость", — сказал он. Правда Де Ниро не живет с дочерью и ее матерью Тиффани, он обеспечивает их финансово.

У Де Ниро семеро детей: 51-летняя дочь Дрена, 47-летний сын Рафаэль, 28-летние сыновья-близнецы Джулиан и Аарон, 28 лет, 25-летний сын Эллиот, 12-летняя дочь Хелен и совсем маленькая годовалая Джиа.

Напомним, Роберт Де Ниро расплакался, говоря о младшей дочери.

Также Фокус писал о прогулке Роберта Де Ниро и его возлюбленной с дочкой.