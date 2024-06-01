80-річний Роберт Де Ніро відзначив перший день народження своєї молодшої доньки Джії (фото)

Роберт Де Ніро обожнює свою молодшу дитину. За його словами, дівчинка — єдина, яка любить його безмежно.

Американський актор Роберт Де Ніро розповів, як відсвяткував перший день народження своєї доньки Джії. З цього приводу зірковий батько влаштував "солодку" вечірку, повідомляє Entertainment Tonight.

У 2023 році у 79-річного Де Ніро народилася дочка Джіа Вірджинія Де Ніро-Чен — дочка його нової подруги, тренерки з бойових мистецтв Тіффані Чен, яка молодша за Роберта майже на 40 років. Джіа Вірджинія стала сьомою дитиною Де Ніро.

Роберт де Ніро з дочкою Фото: instagram.com/robertdenirodaily

80-річний актор розповів, що його сім'я влаштувала свято на честь особливого дня його доньки минулого місяця. У розмові з журналістами знаменитий батько зазначив, що маленька Джіа стала "чистою радістю" і "єдиною, яка любить його безумовно".

За словами Де Ніро, його сім'я подарувала Джії "тортик, він був дуже красивий, солодкий". Володар премії Оскар зізнався, що маленька донька прикрасила його життя. "З цією дитиною все по-іншому. Мої діти вже дорослі, мої онуки теж. Джіа — чиста радість, у ній немає нічого, немає осуду, немає нічого, вона просто така, яка вона є, і це просто чиста радість", — сказав він. Щоправда Де Ніро не живе з донькою та її матір'ю Тіффані, він забезпечує їх фінансово.

У Де Ніро семеро дітей: 51-річна донька Дрена, 47-річний син Рафаель, 28-річні сини-близнюки Джуліан і Аарон, 28 років, 25-річний син Еліот, 12-річна донька Гелен і зовсім маленька однорічна Джіа.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро розплакався, говорячи про молодшу доньку.

Також Фокус писав про прогулянку Роберта Де Ніро і його коханої з донькою.