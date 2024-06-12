Бедра трутся друг о друга: 5 советов, которые помогут избежать дискомфорта летом

Если вы не можете в жаркий летний день надеть платье из-за боли и дискомфорта, вызванного трением бедер, воспользуйтесь советами, которые позволят забыть об этой проблеме.

Помимо солнечного света и мороженого, лето часто приносит с собой проблему, с которой сталкиваются многие люди: трение бедер друг об друга. К счастью, есть несколько советов и приемов, которые могут помочь, причем даже в течение очень короткого времени. Узнайте о том, как наслаждаться теплыми месяцами года, не натирая бедра и не испытывая дискомфорт. Об этом пишет Fuer Sie.

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Велосипедки

Фото: Freepik

Риск трения бедер друг о друга особенно высок при ношении платьев и юбок. Однако проблему можно быстро решить с помощью дышащих шорт. Материал велосипедок малозаметен и удобен в носке даже летом. Длинные шорты обеспечивают безопасность при приседании или сидении, а также скрывают небольшие проблемные зоны на животе или бедрах.

Крем против натирания

Во время марафонского забега или пробежки спортсмены также испытывают дискомфорт и трение, поэтому часто прибегают к средствам против натирания. И, конечно же, их можно использовать и вне гоночной трассы, потому что они творят чудеса в борьбе с натиранием бедер. Приобретите увлажняющий крем, который при нанесении образует на коже защитную пленку, что препятствует натиранию.

Шариковый дезодорант

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Стандартный роликовый дезодорант поможет вам не только убрать неприятный запах пота, но и избавит от трения бедер. Если жидкость нанести на внутреннюю часть бедер, вы перестанете так легко потеть, а именно пот вызывает натирание. Однако запомните, что никогда нельзя наносить дезодоранты, содержащие соли алюминия, на поврежденную или травмированную кожу.

Детская присыпка

Детская присыпка не только чудесно пахнет, но и предотвращает натирание бедер. А все потому что пот просто впитывается – без всяких солей алюминия. К сожалению, эффект длится недолго, так как порошок удаляется относительно быстро. Если вы носите темную одежду, также есть риск, что присыпка оставит на ткани белые пятна. Однако, если ваши бедра минимально трутся друг о друга, этот вариант идеально подходит для решения проблемы в теплое время года.

Вазелин

Использование имеющегося в продаже вазелина экономически выгодно и практически незаметно. Если эффект пройдет, вы можете легко и незаметно снова нанести крем на пораженные участки. Маленький тюбик можно легко положить в сумочку и брать с собой. К силиконсодержащим смазкам или кремам с насыщенными маслами тоже нужно привыкнуть, но они не менее эффективны. В качестве альтернативы вы также можете использовать кокосовое масло, которое дополнительно питает и увлажняет кожу.

Почему бедра трутся друг о друга?

Фото: Freepik

Когда вы думаете о трении бедер, то часто представляете пышных женщинах, однако не только женщины с крупными бедрами сталкиваются с этой неприятной проблемой. Стройные женщины часто страдают от того, что бедра трутся друг о друга. Фатальное взаимодействие влаги, пота и трения кожи, которое в основном происходит весной и летом, является причиной воспалений и болезненности участков на внутренней стороне бедер. Бедра слипаются и натирают, что, в свою очередь, приводит к раздражению и покраснению кожи.

Основные причины трения бедер друг о друга

Если бедра трутся друг о друга, это не всегда связано с весом. За этим могут стоять и другие факторы, с которыми мы часто ничего не можем поделать. К основным причинам трения бедер относятся:

форма бедер;

обхват ноги;

положение ног и бедер;

задержка воды в ногах;

опухшие бедра;

масса тела (избыточный вес).

Кстати, лимфедема также может привести к трению бедер друг о друга. Похудение и выполнение специальных упражнений для внутренней поверхности бедер также помогут избежать трения бедер друг о друга.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту