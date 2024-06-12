Стегна труться одне об одне: 5 порад, які допоможуть уникнути дискомфорту влітку

Якщо ви не можете в спекотний літній день одягти сукню через біль і дискомфорт, викликаний тертям стегон, скористайтеся порадами, які дадуть змогу забути про цю проблему.

Крім сонячного світла і морозива, літо часто приносить із собою проблему, з якою стикаються багато людей: тертя стегон одне об одне. На щастя, є кілька порад та прийомів, які можуть допомогти, причому навіть протягом дуже короткого часу. Дізнайтеся про те, як насолоджуватися теплими місяцями року, не натираючи стегна і не відчуваючи дискомфорту. Про це пише Fuer Sie.

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Велосипедки

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Ризик тертя стегон одне об одне особливо високий при носінні суконь та спідниць. Однак проблему можна швидко вирішити за допомогою дихаючих шортів. Матеріал велосипедок малопомітний і зручний у носінні навіть влітку. Довгі шорти забезпечують безпеку при присіданні або сидінні, а також приховують невеликі проблемні зони на животі або стегнах.

Крем проти натирання

Під час марафонського забігу або пробіжки спортсмени також відчувають дискомфорт і тертя, тому часто вдаються до засобів проти натирання. І, звісно ж, їх можна використовувати і поза гоночною трасою, тому що вони творять чудеса в боротьбі з натиранням стегон. Придбайте зволожувальний крем, який під час нанесення утворює на шкірі захисну плівку, що перешкоджає натиранню.

Кульковий дезодорант

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Стандартний роликовий дезодорант допоможе вам не тільки прибрати неприємний запах поту, а й позбавить від тертя стегон. Якщо рідину нанести на внутрішню частину стегон, ви перестанете так легко потіти, а саме піт викликає натирання. Однак запам'ятайте, що ніколи не можна наносити дезодоранти, які містять солі алюмінію, на пошкоджену або травмовану шкіру.

Дитяча присипка

Дитяча присипка не тільки чудово пахне, а й запобігає натиранню стегон. А все тому що піт просто вбирається — без жодних солей алюмінію. На жаль, ефект триває недовго, оскільки порошок видаляється відносно швидко. Якщо ви носите темний одяг, також є ризик, що присипка залишить на тканині білі плями. Однак, якщо ваші стегна мінімально труться одне об одне, цей варіант ідеально підходить для вирішення проблеми в теплу пору року.

Вазелін

Використання наявного в продажу вазеліну економічно вигідне і практично непомітне. Якщо ефект мине, ви можете легко і непомітно знову нанести крем на уражені ділянки. Маленький тюбик можна легко покласти в сумочку і брати з собою. До силіконовмісних мастил або кремів з насиченими оліями теж потрібно звикнути, але вони не менш ефективні. Як альтернативу ви також можете використовувати кокосову олію, яка додатково живить і зволожує шкіру.

Чому стегна труться одне об одне?

Фото: Freepik

Коли ви думаєте про тертя стегон, то часто уявляєте пишних жінок, проте не тільки жінки з великими стегнами стикаються з цією неприємною проблемою. Стрункі жінки часто страждають від того, що стегна труться одне об одне. Фатальна взаємодія вологи, поту і тертя шкіри, яка здебільшого відбувається навесні та влітку, є причиною запалень і болючості ділянок на внутрішньому боці стегон. Стегна злипаються і натирають, що, своєю чергою, призводить до подразнення і почервоніння шкіри.

Основні причини тертя стегон одне об одне

Якщо стегна труться одне об одне, це не завжди пов'язано з вагою. За цим можуть стояти й інші чинники, з якими ми часто нічого не можемо вдіяти. До основних причин тертя стегон належать:

форма стегон;

обхват ноги;

положення ніг і стегон;

затримка води в ногах;

опухлі стегна;

маса тіла (надмірна вага).

До речі, лімфедема також може призвести до тертя стегон одне об одне. Схуднення і виконання спеціальних вправ для внутрішньої поверхні стегон також допоможуть уникнути тертя стегон одне об одне.

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Раніше Фокус писав про те, що не весь піт містить бактерії, що викликають неприємний запах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця