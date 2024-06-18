Ким Кардашьян унизила Канье Уэста

Знаменитость ни словом не упомянула бывшего мужа в День отца и не стала его поздравлять. По мнению обозревателей, на это у нее достаточно веских причин.

43-летняя американская звезда реалити-шоу и начинающая актриса Ким Кардашьян, которая является матерью четырех детей, проигнорировала бывшего мужа Канье Уэста и не стала поздравлять его с Днем отца. В своем аккаунте в Instagram она ни словом не упомянула рэпера, который является отцом ее сыновей и дочерей, хотя в прошлые годы оставляла послания, несмотря на непростые отношения с ним. Обозреватели Mail.Online не исключают, что это связано с последними скандальными выходками музыканта, включая новые "голые" выходы его жены Бьянки Цензори на публику и обвинения Уэста в сексуальных домогательствах.

У бывшей пары есть дочери Норт (11 лет), Чикаго (6 лет), а также сыновья – восьмилетний Сэйнт и пятилетний Псалм.

Недавно друзья Ким рассказывали прессе о том, что она была глубоко разочарована и обеспокоена из-за новостей о бывшем муже и не знает, как объяснить детям выходки их отца.

В эфире реалити-шоу многодетная мать пожаловалась подруге, что не может быть такой же строгой со своими детьми, как ее сестра Хлоя, и отметила, что у нее "нет поддержки".

Ким Кардашьян со своими четырмя детьми

"Они знают, когда меня обмануть, а когда бросить немного, ну, понимаешь, начинают со слез, поэтому я такая: "Стоп, стоп, конечно, возьми iPad", ну, понимаешь, просто остановись. Мне просто нужно сказать: "Мне все равно, если ты сейчас устроишь истерику перед всеми. Ответ – нет" У меня нет такой поддержки, и это действительно отстой, и я знаю, что мне действительно нужно собраться с силами. Вы знаете, я всегда буду рядом со своими детьми и переживу с ними все. Но сказать, что иногда это не требует эмоциональных потерь, было бы ложью", – призналась она.

Пока Ким игнорирует Канье, его бывшая теща Крис Дженнер в День отца опубликовала коллаж, куда включила и фотографию Канье.

"С Днем отца всех отцов в нашей жизни, а также всех отцов, отчимов, дедушек и отцов! Надеюсь, ваш день наполнен такой любовью", — говорится в подписи.

На снимках также были Трэвис Скотт, Тристан Томпсон, Кейтлин Дженнер, Роберт Кардашьян, Трэвис Баркер и Скотт Дисик.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян освистали на шоу Тома Брэди.