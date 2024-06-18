Кім Кардаш'ян принизила Каньє Веста

Знаменитість жодним словом не згадала колишнього чоловіка в День батька і не стала його вітати. На думку оглядачів, на це в неї достатньо вагомих причин.

43-річна американська зірка реаліті-шоу і акторка-початківиця Кім Кардаш'ян, яка є матір'ю чотирьох дітей, проігнорувала колишнього чоловіка Каньє Веста і не стала вітати його з Днем батька. У своєму акаунті в Instagram вона жодним словом не згадала репера, який є батьком її синів і доньок, хоча минулими роками залишала послання, незважаючи на непрості стосунки з ним. Оглядачі Mail.Online не заперечують, що це пов'язано з останніми скандальними витівками музиканта, включно з новими "голими" виходами його дружини Б'янки Цензорі на публіку і звинуваченнями Веста в сексуальних домаганнях.

У колишньої пари є дочки Норт (11 років) та Чикаго (6 років), а також сини — восьмирічний Сейнт і п'ятирічний Псалм.

Нещодавно друзі Кім розповідали пресі про те, що вона була глибоко розчарована і стурбована через новини про колишнього чоловіка і не знає, як пояснити дітям витівки їхнього батька.

В ефірі реаліті-шоу багатодітна мати поскаржилася подрузі, що не може бути такою ж суворою зі своїми дітьми, як її сестра Хлоя, і зазначила, що у неї "немає підтримки".

Кім Кардаш'ян зі своїми чотирма дітьми

"Вони знають, коли мене обдурити, а коли кинути трохи, ну, розумієш, починають зі сліз, тому я така: "Стоп, стоп, звісно, візьми iPad", ну, розумієш, просто зупинись. Мені просто потрібно сказати: "Мені все одно, якщо ти зараз влаштуєш істерику перед усіма. Відповідь — ні" У мене немає такої підтримки, і це справді відстій, і я знаю, що мені справді потрібно зібратися з силами. Ви знаєте, я завжди буду поруч зі своїми дітьми і переживу з ними все. Але сказати, що іноді це не вимагає емоційних втрат, було б брехнею", — зізналася вона.

Поки Кім ігнорує Каньє, його колишня теща Кріс Дженнер у День батька опублікувала колаж, куди додала і фото Каньє.

"З Днем батька всіх батьків у нашому житті, а також усіх татусів, вітчимів, дідусів і батьків! Сподіваюся, ваш день наповнений такою любов'ю", — ідеться в підписі.

На знімках також були Тревіс Скотт, Трістан Томпсон, Кейтлін Дженнер, Роберт Кардаш'ян, Тревіс Баркер і Скотт Дісік.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян освистали на шоу Тома Бреді.