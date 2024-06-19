Тяжелобольная Селин Дион вышла в свет в кэжуал-образе (фото)

В последнее время звезда все чаще стала давать интервью и выходить на публику. Годами она борется с синдромом мышечной скованности.

56-летняя канадская певица Селин Дион вышла в свет в кэжуал-образе. Об этом пишет Daily Mail.

Тяжелобольная звезда сцены появилась в Нью-Йорке в зеленой футболке Céline Paris в стиле 70-х годов, которая продается за 640 долларов, когда она махала поклонникам за неделю до премьеры фильма "Я: Селин Дион".

Знаменитость зачесала свои светлые пряди в пучок, завершив свой образ синими джинсами с поясом, черно-белыми туфлями с открытым носом и зеленой сумочкой Chanel. В частности, канадская певица носила солнцезащитные очки, золотые серьги-кольца, эффектное кольцо, ожерелье с кулоном в форме ракушки и золотые часы, когда улыбалась поклонникам на улицах Нью-Йорка.

Селин Дион Фото: Getty Images

Последние месяцы Селин практически не появлялась на публике, ведь борется с тяжелой болезнью. Синдром мышечной скованности заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и серьезно влияет на подвижность человека. Этим заболеванием страдает один человек из миллиона.

"Такой спазм может проявляться и в брюшной полости, области позвоночника или ребер. Например, когда я сгибаю ноги, они остаются в таком положении, или когда я готовлю, мои пальцы, мои руки становятся в определенное положение, которое ты не можешь разблокировать. Однажды у меня были сломаны ребра из-за очень острого спазма", — признавалась артистка.

Селин Дион Фото: скріншот

Напомним, Селин Дион рассказала о годах борьбы с тяжелой болезнью.

Также Фокус писал о выходе Селин Дион на красную дорожку.