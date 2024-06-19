Важкохвора Селін Діон вийшла у світ у кежуал-образі (фото)

Останнім часом зірка все частіше стала давати інтервʼю та виходити на публіку. Роками вона бореться із синдром мʼязової скутості.

56-річна канадська співачка Селін Діон вийшла у світ у кежуал-образі. Про це пише Daily Mail.

Важкохвора зірка сцени зʼявилася в Нью-Йорку в зеленій футболці Céline Paris у стилі 70-х років, яка продається за 640 доларів, коли вона махала шанувальникам за тиждень до прем’єри фільму "Я: Селін Діон".

Знаменитість зачесала свої світлі пасма в пучок, завершивши свій образ синіми джинсами з поясом, чорно-білими туфлями з відкритим носом і зеленою сумочкою Chanel. Зокрема, канадська співачка носила сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, ефектну каблучку, намисто з кулоном у формі черепашки та золотий годинник, коли посміхалася прихильникам на вулицях Нью-Йорка.

Селін Діон Фото: Getty Images

Останні місяці Селін практично не зʼявлялася на публіці, адже бореться з важкою хворобою. Синдром мʼязової скутості змушує організм атакувати власні нервові клітини і серйозно впливає на рухливість людини. На це захворювання страждає одна людина з мільйона.

"Такий спазм може проявлятися і в черевній порожнині, ділянці хребта чи ребер. Наприклад, коли я згинаю ноги, вони залишаються в такому положенні, або коли я готую, мої пальці, мої руки стають у певне положення, яке ти не можеш розблокувати. Одного разу у мене були зламані ребра через дуже гострий спазм", — зізнавалася артистка.

Селін Діон Фото: Скріншот

Нагадаємо, Селін Діон розповіла про роки боротьби з важкою хворобою.

Також Фокус писав про вихід Селін Діон на червону доріжку.