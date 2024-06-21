Продюсер "Пиратов Карибского моря" сделал неожиданное признание о Джонни Деппе

Разговоры о том, кто заменить Джонни Деппа в новой части "Пиратов", ходят давно. Однако лучше него нет никого, уверен Террио Росси, сценарист и продюсер франшизы.

Сценарист и продюсер франшизы "Пираты Карибского моря" Терри Россио готов без колебаний вернуть на съемочную площадку Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья в шестой части, несмотря на обвинения актера в жестоком обращении и алкоголизме, а также отмену в Голливуде. После того как актер выиграл суд о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд и очистил свою репутацию, Россио "встретит его с распростертыми объятиями". Об этом продюсер заявил в комментарии Daily Mail.

"Джонни любим. Я бы даже не сомневался в выборе Джонни Деппа. Джонни Депп – не проблема. Вопрос в том, есть ли достойная история? Сценарий хороший? Можно ли его хорошо направить? Можно ли разобраться с финансами? Это проблемы. Эта проблема не имеет ничего общего с Джонни", – заверил он, добавив, что в "Пиратах Карибского моря" Деппа "не отменяли.

Во время премьеры своего нового фильма "Протокол 7" Россио отметил, что студии Disney нужно не только сделать все возможное, чтобы вернуть Джонни, но и подумать над возвращением основного актерского состава из первый картины франшизы под названием "Сундук мертвеца":

"Очевидно, что лучшим пиратским фильмом, на мой взгляд, и мое противоречивое мнение, было бы возвращение всех. Я бы вернул Джонни. Я бы вернул Гора Вербински. Я бы вернул Джеффри Раша. Я бы вернул Орландо (Блума), (Кевина) Макнили и Киру (Найтли). Это лучший пиратский фильм. Почему нет? Мы были в восторге в первый раз. Давай сделаем это снова. Если бы это был я, я бы сделал именно это, почему бы и нет? И это то, чего хотят фанаты".

Депп полюбился зрителям в роди сумасбродного предводителя пиратов

На вопрос, как далеко зашли боссы Disney в своих планах возрождения, Россио ответил:

"О боже, у меня нет никакой инсайдерской информации. Извините, я не могу сказать".

Но затем он отметил, что перезагрузке, вероятно, будут препятствовать и другие факторы, и что иногда на создание желаемых фильмов может уйти более 10 лет.

"Например, фильм об Индиане Джонсе был таким. Все этого хотели, но потребовалось 15-16 лет, чтобы это произошло. Есть много сил, которые вступают в игру с точки зрения… расписания, доступности, финансов, творческого контроля, расположения студии, планет, которые должны совпадать в любом фильме. Это чудо, когда что-то удается сделать", – объяснил Россио.

В прошлом году другой продюсер франшизы Джерри Брукхаймер говорил о своей надежде вернуть Деппа в роли Воробья, но так и не подтвердил, что Disney примет участие в проекте.

Вернется ли Депп во франшизу – вопрос риторический. После того как в Disney разорвали с ним контракт после скандального иска Эмбер Херд, актер заявил, что больше никогда не будет работать с этой студией. СМИ писали о том, что создатели фильма готовы были заплатить Деппу $300 миллионов, однако даже это не растопило обиду Джонни.

Ранее Фокус писал, что ученые разгадали тайну Черной бороды и его затонувшего судна.