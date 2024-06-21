Продюсер "Піратів Карибського моря" зробив несподіване зізнання про Джонні Деппа

Розмови про те, хто замінить Джонні Деппа в новій частині "Піратів", ходять давно. Однак кращого за нього немає нікого, впевнений Террі Россі, сценарист і продюсер франшизи.

Сценарист і продюсер франшизи "Пірати Карибського моря" Террі Россіо готовий без вагань повернути на знімальний майданчик Джонні Деппа в ролі капітана Джека Горобця в шостій частині, попри звинувачення актора в жорстокому поводженні та алкоголізмі, а також скасування в Голлівуді. Після того як актор виграв суд про наклеп проти своєї колишньої дружини Ембер Герд і очистив свою репутацію, Россіо "зустріне його з розгорнутими обіймами". Про це продюсер заявив у коментарі Daily Mail.

"Джонні улюблений. Я б навіть не сумнівався у виборі Джонні Деппа. Джонні Депп — не проблема. Питання в тому, чи є гідна історія? Сценарій хороший? Чи можна його добре спрямувати? Чи можна розібратися з фінансами? Це проблеми. Ця проблема не має нічого спільного з Джонні", — запевнив він, додавши, що в "Піратах Карибського моря" Деппа "не скасовували.

Під час прем'єри свого нового фільму "Протокол 7" Россіо зазначив, що студії Disney потрібно не тільки зробити все можливе, щоб повернути Джонні, а й подумати над поверненням основного акторського складу з першої картини франшизи під назвою "Скриня мерця":

"Очевидно, що найкращим піратським фільмом, на мій погляд, і моя суперечлива думка, було б повернення всіх. Я б повернув Джонні. Я б повернув Гора Вербінські. Я б повернув Джеффрі Раша. Я б повернув Орландо (Блума), (Кевіна) Макнелі та Кіру (Найтлі). Це найкращий піратський фільм. Чому ні? Ми були в захваті першого разу. Давай зробимо це знову. Якби це був я, я б зробив саме це, чому б і ні? І це те, чого хочуть фанати".

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На запитання, як далеко зайшли боси Disney у своїх планах відродження, Россіо відповів:

"О боже, у мене немає жодної інсайдерської інформації. Вибачте, я не можу сказати".

Але потім він зазначив, що перезавантаженню, ймовірно, перешкоджатимуть й інші чинники, і що іноді на створення бажаних фільмів може піти понад 10 років.

"Наприклад, фільм про Індіану Джонса був таким. Усі цього хотіли, але знадобилося 15-16 років, щоб це сталося. Є багато сил, які вступають у гру з погляду... розкладу, доступності, фінансів, творчого контролю, розташування студії, планет, які повинні збігатися в будь-якому фільмі. Це диво, коли щось вдається зробити", — пояснив Россіо.

Минулого року інший продюсер франшизи Джеррі Брукгаймер говорив про свою надію повернути Деппа в ролі Горобця, але так і не підтвердив, що Disney візьме участь у проєкті.

Чи повернеться Депп у франшизу — питання риторичне. Після того як у Disney розірвали з ним контракт після скандального позову Ембер Герд, актор заявив, що більше ніколи не працюватиме з цією студією. ЗМІ писали про те, що творці фільму готові були заплатити Деппу $300 мільйонів, однак навіть це не розтопило образу Джонні.

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