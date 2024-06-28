Антидепрессанты массового действия: коты и кошки, ставшие суперзвездами мемов и гифок (видео)

Коты – животные, которые никого не оставляют равнодушными. Видео с их веселыми проделками набирают миллионы просмотров в сети, а мемы и вовсе разлетаются, как горячие пирожки.

В водовороте постоянного стресса и тревожных новостей большинству людей хочется хоть на минуту расслабиться и переключиться на что-то "довоенное" и стабильное. А что может радовать больше, чем котики? Поэтому неудивительно, что в последние годы количество милых мемных видео с этими животными растет изо дня в день. При этом далеко не все знают в лицо, вернее, в морду, самых популярных героев гифок и видео с тысячами репостов. Фокус решил познакомить своих читателей с некоторыми из пушистых звезд поближе.

Коты, которые спорят

Вы наверняка не раз и не два встречали на просторах Интернета видео, где разговорчивый рыжий кот мяукает, а ему коротко "отвечает" грустный пушистый собеседник. Их мяуканье интонационно очень похоже на человеческую речь.

Оба животных – из Китая. Рыжего кота зовут Бозай, но в соцсетях он известен как RemoRinoCat. Оригинальный ролик, где кот возмущенно мяукает, его хозяева выложили в феврале 2023 года, и с тех пор его растащили на видеомемы.

Удачнее всего получился его дует с пятилетней кошкой по кличке Гуанданг, чья грустная мордочка и активная "разговорчивость" сделали ее настоящей знаменитостью. Этим мемом иллюстрируют спорные ситуации, которые возникают между людьми. Также его активно используют, чтобы показать какие-то сложности в отношениях: когда один кот недоуменно задает вопросы, а второй отнекивается.

На страницу Гуанданг в Instagram уже подписаны свыше полутора миллиона человек, а в TikTok за ней следят еще 407 тысяч пользователей. В китайском приложении Xiaohongshu, посвященном образу жизни, Гуанданг собрала более 380 тысяч поклонников.

После того, как пользователи поместили в один кадр этих животных, их популярность выросла в разы. Сейчас в сети с ними тысячи самых смешных мемов.

Сердитый кот бьет другого кота

Пара котов, один из которых, рыжего цвета, сидит на белом диване и активно бъет лапой другого, сидящего на столе, – еще одно благодатное поле для мемов. В оригинальном видео бело-рыжий кот очень долго не реагирует, но в конце концов срывается и отвечает своему обидчику.

Как зовут животных и откуда они, история умалчивает, но оригинальный ролик их драки был выложен в январе этого года. Несмотря на всю простоту сюжета видео стало вирусным и дало благодатную почву для создания тысяч мемов.

Обычно этим видео иллюстрируют ситуации, когда кто-то очень долго испытывает терпение другого.

Кот Степан

Кот Степан – звезда из Харькова, который на третий год войны вместе со своей хозяйкой, а также с "женой" Стефанией переехал в Германию, поскольку их родную Северную Салтовку продолжают обстреливать ВС РФ.

Количество подписчиков этого серого и умудренного жизнью красавца приближается к 1,5 млн, и его фото в свое время на своей странице опубликовала даже Бритни Спирс.

Степан прославился своей способностью сидеть на кухонном стуле, облокотившись на стол лапой. Мемами с его изображением иллюстрируют отстраненность от событий, скуку, философское восприятие просиходящего и в какой-то мере усталость от хаоса вокруг.

Кот, который говорит "А?"

Толстый белый с черным кот, который всем своим видом выражает непонимаение и недоумение, – это Бендер. Он вместе со своими владельцами живет в Австралии. Изначально видео не особо пользовалось популярностью, но когда к нему добавили звук "А" с вопросительной интонацией, кот в одночасье стал популярным.

Изначально видео с Бендером не было особо популярным

Теперь видео с ним используют для иллюстрации ситуаций, когда человек чувствует растерянность и непонимание. Например, беседует с иностранцем, не говоря на его языке. Очень часто его "ставят в пару" с другими популярными мемными котами.

Кот-водитель

Еще один герой мемов о невозмутимости – бело-серый кот Луи. Он прославился после того, как его хозяйка опубликовала в соцсети смешное видео, где Луи сидит у нее на коленях. Пока женщина управляет автомобилем, Луи с невозмутимым и деловым видом смотрит по сторонам, держа лапы на руле. Со стороны выглядит так, будто это животное ведет авто.

Репосты ролика стали вирусными. С помощью этого видео авторы мемов иллюстрируют моменты, когда герой сохраняет невозмутимость в какой-то необычной для себя ситуации или же он помогает решить проблему кому-то еще, кого нет в кадре.

Голодный кот

Рыжий с белым кот, стучащий пустой миской по полу в кухне – родом из Хабаровска. Его зовут Персик. Требовательность животного, которое не любит, когда в его миске пусто, сделала его настоящей звездой соцсетей. Видео голодного кота с пустой посудиной выложила в сеть его хозяйка, которая сняла питомца, пока готовила завтрак.

Оригинальное видео с голодным котом, требующим корма. опубликовала его хозяйка

Таким котом иллюстрируют моменты, когда чего-то очень ждешь, а не получаешь. Например, зарплату, признание, подарочек.

Сердитая кошка

Еще один популярный герой мемов – серая кошка Барбара с очень сердитым выражением морды. Она обрела популярность еще в 2020 году. Ролик, который стал мемом, хозяйка кошки выложила летом 2023 года: на нем Барбара просто сидит между ног девушки.

По словам хозяйки, Барбара – милейшее животное. а выражение морды – это ее анатомическая особенность.

Ролики с Барбарой используют для выражения всех сердитых эмоций, даже тех, которые словами-то и не озвучишь.

Его превосходительство

Очень популярный материал для мемов – ролик, где черный кот рассеяно смотрит на другого кота. Создается впечатление, что он присутствует в разговоре только физически,а его мысли – где-то очень далеко.

Оригинальное видео с этими животными появилось в соцсетях в марте 2023 года. На нем коты сначала смотрят друг на друга, а потом начинают драться. В апреле к ролику добавили вирусный звук — aqustic ambience, который отлично иллюстрирует возникающую в голове тишину.

Оригинальное видео с черным котом

Черным котом иллюстрируют ситуации, когда человек отключается от разговора и перестает слушать собеседника. Это может быть связано с тем, что ему неинтересно или он увлекся какой-то своей мыслью.

Иногда мем используют в ситуациях, когда один оппонент слушает, как другой несет полную чушь, но не хочет с ним спорить.

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