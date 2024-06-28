Антидепресанти масової дії: коти і кішки, які стали суперзірками мемів і гіфок (відео)

Коти — тварини, які нікого не залишають байдужими. Відео з їхніми веселими витівками набирають мільйони переглядів у мережі, а меми взагалі розлітаються, як гарячі пиріжки.

У вирі постійного стресу і тривожних новин більшості людей хочеться хоч на хвилину розслабитися і переключитися на щось "довоєнне" і стабільне. А що може радувати більше, ніж котики? Тому не дивно, що останніми роками кількість милих мемних відео з цими тваринами зростає день у день. При цьому далеко не всі знають в обличчя, вірніше, в морду, найпопулярніших героїв гіфок і відео з тисячами репостів. Фокус вирішив познайомити своїх читачів з деякими з пухнастих зірок ближче.

Коти, які сперечаються

Ви напевно не раз і не два зустрічали на просторах Інтернету відео, де балакучий рудий кіт нявкає, а йому коротко "відповідає" сумний пухнастий співрозмовник. Їхнє нявкання інтонаційно дуже схоже на людську мову.

Обидві тварини — з Китаю. Рудого кота звуть Бозай, але в соцмережах він відомий як RemoRinoCat. Оригінальний ролик, де кіт обурено нявкає, його господарі виклали в лютому 2023 року, і відтоді його розтягнули на відеомеми.

Найвдалішим вийшов його дует із п'ятирічною кішкою на прізвисько Гуанданг, чия сумна мордочка й активна "балакучість" зробили її справжньою знаменитістю. Цим мемом ілюструють спірні ситуації, які виникають між людьми. Також його активно використовують, щоб показати якісь складнощі у стосунках: коли один кіт спантеличено ставить запитання, а другий "віднєкується".

На сторінку Гуанданг в Instagram вже підписані понад півтора мільйона людей, а в TikTok за нею стежать ще 407 тисяч користувачів. У китайському застосунку Xiaohongshu, присвяченому способу життя, Гуанданг зібрала понад 380 тисяч шанувальників.

Після того, як користувачі помістили в один кадр цих тварин, їхня популярність зросла в рази. Зараз у мережі з ними тисячі найсмішніших мемів.

Сердитий кіт б'є іншого кота

Пара котів, один з яких, рудого кольору, сидить на білому дивані й активно б'є лапою іншого, котрий сидить на столі, — ще одне благодатне поле для мемів. В оригінальному відео біло-рудий кіт дуже довго не реагує, але врешті-решт зривається і відповідає своєму кривднику.

Як звуть тварин і звідки вони, історія замовчує, але оригінальний ролик їхньої бійки був викладений у січні цього року. Незважаючи на всю простоту сюжету відео стало вірусним і дало благодатний ґрунт для створення тисяч мемів.

Зазвичай цим відео ілюструють ситуації, коли хтось дуже довго випробовує терпіння іншого.

Кіт Степан

Кіт Степан — зірка з Харкова, який на третій рік війни разом зі своєю господинею, а також із "дружиною" Стефанією переїхав у Німеччину, оскільки їхню рідну Північну Салтівку продовжують обстрілювати ЗС РФ.

Кількість підписників цього сірого і навченого життям красеня наближається до 1,5 млн, і його фото свого часу на своїй сторінці опублікувала навіть Брітні Спірс.

Степан прославився своєю здатністю сидіти на кухонному стільці, спершись на стіл лапою. Мемами з його зображенням ілюструють відстороненість від подій, нудьгу, філософське сприйняття того, що минає, і певною мірою втому від хаосу навколо.

Кіт, який каже "А?"

Товстий білий із чорним кіт, який усім своїм виглядом виражає нерозуміння і здивування, — це Бендер. Він разом зі своїми власниками живе в Австралії. Спочатку відео не особливо користувалося популярністю, але коли до нього додали звук "А" з питальною інтонацією, кіт відразу став популярним.

Спочатку відео з Бендером не було особливо популярним

Тепер відео з ним використовують для ілюстрації ситуацій, коли людина відчуває розгубленість і нерозуміння. Наприклад, розмовляє з іноземцем, не розмовляючи його мовою. Дуже часто його "ставлять у пару" з іншими популярними мемними котами.

Кіт-водій

Ще один герой мемів про незворушність — біло-сірий кіт Луї. Він прославився після того, як його господиня опублікувала в соцмережі смішне відео, де Луї сидить у неї на колінах. Поки жінка керує автомобілем, Луї з незворушним і діловим виглядом дивиться на всі боки, тримаючи лапи на кермі. З боку виглядає так, ніби ця тварина веде авто.

Репости ролика стали вірусними. За допомогою цього відео автори мемів ілюструють моменти, коли герой зберігає незворушність у якійсь незвичній для себе ситуації або ж він допомагає розв'язати проблему комусь ще, кого немає в кадрі.

Голодний кіт

Рудий із білим кіт, що стукає порожньою мискою по підлозі в кухні, — родом із Хабаровська. Його звуть Персик. Вимогливість тварини, яка не любить, коли в її мисці порожньо, зробила її справжньою зіркою соцмереж. Відео голодного кота з порожньою посудиною виклала в мережу його господиня, яка зняла вихованця, поки готувала сніданок.

Оригінальне відео з голодним котом, який потребує корму. опублікувала його господиня

Таким котом ілюструють моменти, коли чогось дуже чекаєш, а не отримуєш. Наприклад, зарплату, визнання, подаруночок.

Сердита кішка

Ще один популярний герой мемів — сіра кішка Барбара з дуже сердитим виразом морди. Вона набула популярності ще 2020 року. Ролик, який став мемом, господиня кішки виклала влітку 2023 року: на ньому Барбара просто сидить між ніг дівчини.

За словами господині, Барбара — наймиліша тварина. а вираз морди — це її анатомічна особливість.

Ролики з Барбарою використовують для вираження всіх сердитих емоцій, навіть тих, які словами-то і не озвучиш.

Його превосходительство

Дуже популярний матеріал для мемів — ролик, де чорний кіт розсіяно дивиться на іншого кота. Складається враження, що він присутній у розмові тільки фізично, а його думки — десь дуже далеко.

Оригінальне відео з цими тваринами з'явилося в соцмережах у березні 2023 року. На ньому коти спочатку дивляться один на одного, а потім починають битися. У квітні до ролика додали вірусний звук — aqustic ambience, який чудово ілюструє тишу, що виникає в голові.

Оригінальне відео з чорним котом

Чорним котом ілюструють ситуації, коли людина відключається від розмови і перестає слухати співрозмовника. Це може бути пов'язано з тим, що їй нецікаво або вона захопилася якоюсь своєю думкою.

Іноді мем використовують у ситуаціях, коли один опонент слухає, як інший несе повну нісенітницю, але не хоче з ним сперечатися.

Раніше Фокус писав, чому кішки насправді люблять лежати на ноутбуках.