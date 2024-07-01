Офтальмологи объяснили, почему долгое сидение в телефоне может вызвать слепоту

Временная потеря зрения может стать одной из проблем, вызванных длительным использованием смартфона. Узнайте, как длительное "сидение" в телефоне убивает ваше зрение.

В цифровой век смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Не важно, работаем мы, общаемся или просто развлекаемся, мы практически постоянно оказываемся приклеенными к гаджетам. Долгое использование синих экранов, может вызвать состояние, известное как "мобильная слепота". Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Симптомы слепоты от мобильного телефона

Фото: Freepik

Представьте, что вы часами просматриваете свой телефон перед сном и обнаруживаете, что, когда вы наконец отводите взгляд, ваше зрение размытое или вы не видите одним глазом. Эти моменты могут быть тревожными и являются распространенными симптомами "смартфонной слепоты", — говорит офтальмолог доктор Шрикант Р. Он перечислил некоторые распространенные признаки, которые вы можете заметить.

Временная потеря зрения. Вы можете внезапно обнаружить, что ваше зрение в одном или обоих глазах ухудшается на период от нескольких минут до нескольких часов после использования телефона в темноте.

Напряжение глаз. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши глаза горят или болят после того, как вы слишком долго смотрите на экран? Это напряжение глаз, частая жалоба среди активных пользователей телефонов.

Размытое зрение. Еще одним признаком является то, что человеку трудно сосредоточиться на удаленных объектах после длительного сеанса перед экраном.

Сухость глаз. Если ваши глаза кажутся сухими и раздраженными, вероятно, это связано с тем, что вы недостаточно моргаете во время использования телефона.

Головные боли. Постоянная головная боль может быть вызвана протестом глаз против беспощадного синего света экрана.

"Эти симптомы, хотя обычно и временные, могут вызывать значительный дискомфорт и указывать на более глубокие проблемы, связанные с чрезмерным использованием экранов", — говорит доктор Шрикант.

Причины смартфонной слепоты

Фото: Freepik

Понимание того, почему появляется слепота от мобильных телефонов, может помочь нам сделать более разумный выбор в отношении наших привычек перед экраном. Вот что способствует этому состоянию, по мнению эксперта:

Воздействие синего света: ваш смартфон излучает синий свет, который может проникать глубоко в глаза, потенциально повреждая сетчатку и нарушая ваш сон.

Плохое освещение: использование телефона в условиях плохой освещенности заставляет глаза быстро привыкать к яркому экрану, что приводит к перенапряжению и временным проблемам со зрением.

Длительное время, проведенное за экраном: просмотр сериалов или многочасовое сидение за экраном телефона утомляют глазные мышцы.

Неправильная осанка: если держать телефон слишком близко или под неудобным углом, глаза могут напрягаться еще больше.

Существующие проблемы со зрением: если у вас уже есть проблемы со зрением, такие как близорукость или астигматизм, у вас больше шансов столкнуться с проблемой слепоты из-за мобильного телефона.

Диагностика и лечение

Фото: Freepik

"Пройдите проверку остроты зрения и осмотр глаз с помощью специальных инструментов на предмет каких-либо повреждений или отклонений. Вы также можете заполнить цифровой опросник о нагрузке на глаза, чтобы оценить, как ваши привычки перед экраном влияют на ваши глаза", — советует доктор Шрикант.

Как справиться с телефонной слепотой

Подумайте о том, чтобы отрегулировать время, проведенное за экраном, делая регулярные перерывы.

Используйте синие светофильтры.

Обеспечьте надлежащее освещение.

Настройте эргономику телефона.

Сознательно старайтесь чаще моргать и избегать обезвоживания.

Если симптомы сохраняются, обратитесь к офтальмологу, который может порекомендовать искусственные слезы, очки с фильтрами синего света или другие методы защиты вашего зрения.

"Хотя слепота от мобильных телефонов становится все более серьезной проблемой в нашем мире, знание ее симптомов, причин, диагностики и лечения может помочь вам предпринять шаги для защиты своего зрения. Внеся простые изменения в свои привычки использования экрана и обратившись за профессиональной консультацией при необходимости, вы сможете наслаждаться своими цифровыми устройствами, не ставя под угрозу здоровье своих глаз", — подытожил доктор Шрикант.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.