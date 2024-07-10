Ева Лонгория показала трогательные кадры с единственным сыном (фото)
Сантьяго родился в июне 2018 года. Сейчас семья перебралась жить в Испанию.
49-летняя американская актриса Ева Лонгория показала единственного сына, который подрос. Летними кадрами звезда экрана делится в Instagram.
Знаменитость отдыхает в Испании, куда она с семьей недавно перебралась. Шестилетний Сантьяго проводил время с мамой. Первенец Евы позировал на фото в светло-розовой футболке, шортах и кроссовках. Он держал в руках игрушку и улыбался маме на фоне цветов.
На еще одном кадре Сантьяго целовал актрису в щеку, пока она широко улыбалась.
"Лето, Испания и Санти. Что еще я могу просить", — написала звезда сериала "Отчаянные домохозяйки".
Шестилетний мальчик — наследник Лонгории и мексиканского медиамагната Хосе Бастона.
Звезда "Отчаянных домохозяек" и бизнесмен заключили брак в 2016 году. До этого Лонгория была замужем за баскетболистом Тони Паркером и актером Тайлером Кристофером.
Недавно Ева и Хосе перебрались из США в Испанию.
"Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым во весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — рассказывал инсайдер.
Напомним, Ева Лонгория оставила отпечаток рук в Каннах.
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