Ева Лонгория показала трогательные кадры с единственным сыном (фото)

Сантьяго родился в июне 2018 года. Сейчас семья перебралась жить в Испанию.

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49-летняя американская актриса Ева Лонгория показала единственного сына, который подрос. Летними кадрами звезда экрана делится в Instagram.

Знаменитость отдыхает в Испании, куда она с семьей недавно перебралась. Шестилетний Сантьяго проводил время с мамой. Первенец Евы позировал на фото в светло-розовой футболке, шортах и кроссовках. Он держал в руках игрушку и улыбался маме на фоне цветов.

На еще одном кадре Сантьяго целовал актрису в щеку, пока она широко улыбалась.

"Лето, Испания и Санти. Что еще я могу просить", — написала звезда сериала "Отчаянные домохозяйки".

Ева Лонгория в Испании

Шестилетний мальчик — наследник Лонгории и мексиканского медиамагната Хосе Бастона.

Звезда "Отчаянных домохозяек" и бизнесмен заключили брак в 2016 году. До этого Лонгория была замужем за баскетболистом Тони Паркером и актером Тайлером Кристофером.

Сын Евы Лонгории Фото: Eva Longoria Baston/Instagram

Недавно Ева и Хосе перебрались из США в Испанию.

"Супруги хотят вырастить своего сына в месте, где он будет окружен природой и красотой, а не быть втянутым во весь голливудский цикл. Оба очень рады этому, хотя в Голливуде у звезды было все, что она хотела", — рассказывал инсайдер.

Напомним, Ева Лонгория оставила отпечаток рук в Каннах.

Также Фокус писал о стильной съемке Евы Лонгории.