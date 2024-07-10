Єва Лонгорія показала зворушливі кадри з єдиним сином (фото)

Сантьяго народився в червні 2018 року. Наразі родина перебралася жити до Іспанії.

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49-річна американська акторка Єва Лонгорія показала єдиного сина, який підріс. Літніми кадрами зірка екрану ділиться в Instagram.

Знаменитість відпочиває в Іспанії, куди вона з родиною нещодавно перебралася. Шестирічний Сантьяго проводив час з мамою. Первісток Єви позував на фото у світло-рожевій футболці, шортах та кросівках. Він тримав у руках іграшку та посміхався мамі на фоні квітів.

На ще одному кадрі Сантьяго цілував акторку в щоку, поки вона широко посміхалася.

"Літо, Іспанія і Санті. Що ще я можу просити", — написала зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

Єва Лонгорія в Іспанії

Шестирічний хлопчик — спадкоємець Лонгорії та мексиканського медіамагната Хосе Бастона.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" та бізнесмен уклали шлюб у 2016 році. До цього Лонгорія була одружена з баскетболістом Тоні Паркером та актором Тайлером Крістофером.

Син Єви Лонгорії Фото: Eva Longoria Baston/Instagram

Нещодавно Єва та Хосе перебралися із США в Іспанію.

"Подружжя хоче виростити свого сина в місці, де він буде оточений природою і красою, а не бути втягнутим у весь голлівудський цикл. Обидва дуже раді цьому, хоча в Голлівуді у зірки було все, що вона хотіла", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, Єва Лонгорія залишила відбиток рук у Каннах.

Також Фокус писав про стильну зйомку Єви Лонгорії.