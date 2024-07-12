Не только гены: 7 советов, которые помогут быть здоровым и жить дольше

Конечно, гены и достижения науки и медицины играют большую роль в здоровье и долголетии. Но образ жизни, питание и другие факторы, связанные с поведением и образом жизни, тоже имеют значение.

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Исследования показывают, что поддержание физической активности и здоровое питание могут продлить вашу жизнь. Снижение стресса, отказ от курения и наличие прочной социальной сети также крайне важны. Следуйте советам по формированию здоровых привычек, которые помогут вам жить дольше, чувствовать себя лучше и наслаждаться жизнью в полной мере. Об этом пишет Scripps.

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Регулярно делайте чек-ап организма

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Многие люди посещают своего врача только тогда, когда они больны. Но лучшее время для записи на прием к врачу — задолго до появления каких-либо симптомов или болезни. Вот почему ежегодный осмотр так важен.

Ежегодный осмотр позволяет вашему врачу получить базовую информацию о вашем здоровье и предотвратить любые проблемы. "Регулярные визиты к врачу очень важны, поскольку они позволяют нам отслеживать любые изменения в состоянии вашего здоровья и принимать необходимые меры для предотвращения или лечения любых проблем со здоровьем, которые могут ухудшиться без медицинской помощи", — говорит врач семейной медицины Фарида Валджи.

Если вы слишком заняты, может показаться сложным выделить время на медицинские обследования, такие как маммография, мазок Папаниколау и другие. Но эти и другие тесты необходимы для выявления заболеваний на ранних стадиях.

"Всегда помните, что чем раньше можно диагностировать любое заболевание, тем раньше можно начать лечение", — говорит доктор Валджи.

Поддерживайте здоровый вес

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То, что вы едите сейчас, может иметь долгосрочное влияние на то, как долго вы живете и как будете стареть. Здоровая диета может помочь защитить вас от болезней сердца, диабета, ожирения, высокого кровяного давления и других хронических заболеваний.

Поддержание здорового веса жизненно важно и вы можете сделать это, употребляя меньше красного и обработанного мяса и больше фруктов, овощей, бобовых, цельного зерна и орехов. "Ваш врач может ответить на вопросы о самой здоровой диете для вас и ваших уникальных потребностей", — говорит доктор Валджи.

Читайте этикетки на продуктах, которые вы покупаете, и проверяйте информацию о жирах и другой пищевой ценности. Избегайте продуктов с трансжирами и насыщенными жирами, насколько это возможно. Они могут повысить риск сердечных заболеваний.

Включайте в свой рацион больше "хороших" жиров, таких как те, что содержатся в авокадо, лососе и оливковом масле первого отжима. Вместо красного мяса или обработанного мяса попробуйте есть рыбу, которая обеспечивает сердце полезными жирами и помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Регулярно занимайтесь спортом

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Регулярные занятия спортом или физическая активность могут снизить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, гипертония, болезни сердца и инсульт, которые могут повлиять на продолжительность вашей жизни.

"Постоянные занятия спортом приносят пользу", — говорит доктор Валджи. "Это помогает контролировать вес и приводит к более здоровому сердцу и более крепким костям, большему количеству энергии и снижению риска многих заболеваний".

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Если длительные тренировки кажутся вам пугающими, попробуйте разбить их на более короткие интервалы. "Три десятиминутных сеанса в день все равно позволят вам извлечь пользу из упражнений, даже если вы не готовы заниматься по 30 минут за раз", — говорит доктор Валджи. Выберите то, что вам нравится и чем вы будете заниматься постоянно.

Научитесь управлять стрессом

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Каждый человек испытывает стресс в той или иной форме. Но слишком сильный стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление, болезни сердца и диабет. Эмоциональные реакции часто включают проблемы со сном, депрессию, беспокойство, раздражительность, переедание или недоедание, а также обращение к алкоголю или наркотикам для облегчения состояния.

"Когда стресс влияет на ваше общее состояние здоровья, обычно наступает время обратиться к врачу", — говорит доктор Валджи. "Запишитесь на прием и обсудите с врачом свои симптомы и план лечения".

Вы также можете помочь себе, определив ситуации, вызывающие стресс, и найдя более спокойные и здоровые способы реагирования. Дыхательные упражнения могут быть полезны и могут выполняться практически где угодно. Глубокое, сосредоточенное дыхание замедляет сердечный ритм, успокаивает тело и помогает снизить стресс.

Будьте на связи с семьей и друзьями

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Одиночество и изоляция не полезны для вашего здоровья. Они могут подвергнуть вас риску проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт, ожирение, депрессия и тревожность.

"Поговорите со своим врачом, если чувство изоляции или одиночества влияет на ваше эмоциональное или физическое здоровье", — говорит доктор Валджи. "Ваш врач может порекомендовать способы, которые помогут вам почувствовать себя лучше и улучшить качество жизни".

Вы можете принять меры для предотвращения негативных последствий одиночества или социальной изоляции.

Сделайте заботу о себе приоритетом, включая физические упражнения, правильное питание и качественный сон.

Оставайтесь на связи с семьей и друзьями

Найдите занятие, которое вам нравится

Подумайте о том, чтобы завести домашнее животное

Станьте волонтером в организации, которая имеет для вас значение.

Избавьтесь от вредных привычек

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Многие хронические заболевания связаны с образом жизни. Курение сигарет и употребление алкоголя являются ведущими факторами риска образа жизни. Курение является причиной 80 % всех случаев смерти от рака легких. Отказ от курения может продлить вашу жизнь и снизить риск рака легких, болезней сердца и других заболеваний.

"Никогда не поздно бросить курить, — добавляет доктор Валджи. — Отказ от курения может снизить риск серьезных проблем со здоровьем".

Чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск заболеваний сердца и печени, высокого кровяного давления и некоторых видов рака. Легкое или умеренное употребление алкоголя или отказ от него может помочь минимизировать эти негативные последствия для здоровья.

Высыпайтесь

По данным CDC, для оптимального здоровья вам необходимо спать не менее семи часов каждую ночь. "Точно так же, как здоровое питание и регулярные упражнения важны для хорошего здоровья, так же важен и сон", — говорит доктор Валджи. "Сделайте сон приоритетом, чтобы вы могли чувствовать себя лучше. Если у вас есть проблемы с засыпанием или сном, обратитесь к врачу".

Напомним, что пить каждый день, чтобы кожа выглядела моложе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту