Король Чарльз ІІІ обратился к Дональду Трампу после покушения на политика

Кандидат в президенты США получил ранение в ухо. Его жизнь спас один поворот головой.

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Король Великобритании Чарльз III обратился к Дональду Трампу после покушения на жизнь 45-го президента США накануне. Об этом пишет Daily Beast.

Монарх написал частное письмо политику, которое было передано через посольство Соединенного Королевства в Вашингтоне, округ Колумбия.

Хотя подробности содержания сообщения дворец не предоставил, источники сообщили, что письмо Чарльза III "соответствует" настроениям, высказанным новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он отреагировал на стрельбу на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, написав: "Я потрясен шокирующими сценами на митинге президента Трампа, и мы шлем ему и его семье наилучшие пожелания".

Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Политическому насилию в любой форме нет места в наших обществах, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения", — добавил Стармер.

Напомним, 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Батлере произошла стрельба. Пуля задела правое ухо 45-го президента США. В результате атаки погиб один из посетителей митинга, еще два человека получили ранения. Стрелок, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, сидел на крыше. После этого Крукса застрелили.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал свое ранение и покушение.

Также Фокус писал о реакции Владимира Зеленского на стрельбу с покушением на Трампа.