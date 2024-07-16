Король Чарльз ІІІ звернувся до Дональда Трампа після замаху на політика

Кандидат у президенти США отримав поранення у вухо. Його життя врятував один поворот головою.

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Король Великої Британії Чарльз III звернувся до Дональда Трампа після замаху на життя 45-го президента США напередодні. Про це пише Daily Beast.

Монарх написав приватного листа політику, який був переданий через посольство Сполученого Королівства у Вашингтоні, округ Колумбія.

Хоча подробиці змісту повідомлення палац не надав, джерела повідомили, що лист Чарльза ІІІ "відповідає" настроям, висловленим новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Він відреагував на стрілянину на мітингу в Батлері, штат Пенсільвані, написавши: "Я вражений шокуючими сценами на мітингу президента Трампа, і ми шлемо йому та його родині найкращі побажання".

Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Політичному насильству в будь-якій формі немає місця в наших суспільствах, і мої думки з усіма жертвами цього нападу", — додав Стармер.

Нагадаємо, 13 липня на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в Батлері сталася стрілянина. Куля зачепила праве вухо 45-го президента США. Унаслідок атаки загинув один із відвідувачів мітингу, ще двоє людей дістали поранення. Стрілець, ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс, сидів на даху. Після цього Крукса застрелили.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував своє поранення та замах.

Також Фокус писав про реакцію Володимира Зеленського на стрілянину із замахом на Трампа.