В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за террористической угрозы

Правоохранительные органы Австрии задержали двух подозреваемых в намерениях совершить террористическую атаку на концерте Свифт и разыскивают третьего вероятного соучастника.

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В столице Австрии — Вене отменили три запланированных концерта американской певицы Тейлор Свифт на фоне сообщений о планировании террористической атаки во время ее выступления на стадионе. Об этом сообщили на сайте организатора мероприятий Barracuda Music.

"В связи с подтверждением чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Гаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированные шоу в целях безопасности всех", — говорится в заявлении.

Концерты должны были состояться 8, 9 и 10 августа.

Исламисты готовили теракт на концерте Тейлор Свифт

7 августа издание "Kronen Zeitung" обнародовало материал, в котором утверждалось, что правоохранительные органы Австрии провели масштабную операцию в австрийском городе Терниц, в результате которой был арестован 19-летний юноша, которого подозревают в терроризме и еще один его приспешник.

По данным полиции, подозреваемые несколько недель назад присягнули на верность террористической организации "Исламское государство".

Журналисты отметили, что тогда речь не шла об отмене концертов, а австрийская полиция сообщила, что усилит охрану.

"Как полиция Вены, мы будем принимать все меры для обеспечения безопасности. Но 100-процентной безопасности не бывает", — подчеркнул начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

В то же время представители США, знакомые с расследованием, сообщили Sky News, что австрийские правоохранительные органы все еще ищут третьего человека, который может знать о вероятном террористическом сговоре.

Напомним, 14 июня CBS News со ссылкой на данные Британской геологической службы сообщило, что концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге вызвали землетрясения.