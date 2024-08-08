У Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через терористичну загрозу

Правоохоронні органи Австрії затримали двох підозрюваних у намірах здійснити терористичну атаку на концерті Свіфт та розшукують третього імовірного співучасника.

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У столиці Австрії — Відні скасували три запланованих концерти американської співачки Тейлор Свіфт на тлі повідомлень про планування терористичної атаки під час її виступу на стадіоні. Про це повідомили на сайті організатора заходів Barracuda Music.

"У зв'язку з підтвердженням урядовцями запланованого теракту на стадіоні Ернста Гаппеля у нас немає іншого вибору, крім як скасувати три заплановані шоу з метою безпеки всіх", — йдеться у заяві.

Концерти мали відбутись 8, 9 та 10 серпня.

Ісламісти готували теракт на концерті Тейлор Свіфт

7 серпня видання "Kronen Zeitung" оприлюднило матеріал, в якому стверджувалось, що правоохоронні органи Австрії провели масштабну операцію в австрійському місті Терніц, внаслідок якої був заарештований 19-річний юнак, якого підозрюють в тероризмі та ще один його поплічник.

За даними поліції, підозрювані кілька тижнів тому присягнули на вірність терористичній організації "Ісламська держава".

Журналісти наголосили, що тоді не йшлося про скасування концертів, а австрійська поліція повідомила, що посилить охорону.

"Як поліція Відня, ми вживатимемо всіх заходів для забезпечення безпеки. Але 100-відсоткової безпеки не буває", — наголосив начальник поліції Відня Герхард Пюрстль.

Водночас представники США, знайомі з розслідуванням, повідомили Sky News, що австрійські правоохоронні органи все ще шукають третю людину, яка може знати про ймовірну терористичну змову.

Нагадаємо, 14 червня CBS News з посиланням на дані Британської геологічної служби повідомило, що концерти Тейлор Свіфт в Единбурзі спричинили землетруси.