Доказано наукой: 3 причины, почему женщинам нужно больше сна, чем мужчинам

Женщины должны наслаждаться ночным отдыхом в полной мере. Несколько исследований показали, что физиологическая потребность женщин во сне больше, чем у мужчин.

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Если муж и жена вечером засыпают вместе, а утром у них обоих одновременно срабатывает будильник, это не означает, что они одинаково полноценно отдохнули. Если мужчина сразу же приходит в себя и находится в хорошей форме, то женщина может чувствовать усталость и изнеможение. Причина кроется в разных потребностях во сне мужчин и женщин. Женщинам просто нужно немного больше спать по ночам, чем мужчинам, но это не признак слабости – совсем наоборот. О том, что стоит за этим явлением, также известным как "гендерный разрыв сна", пишет Fit For Fun.

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Сложное мышление

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Согласно исследованиям британского исследователя сна Джима Хорна, женщинам требуется примерно на 20 минут больше сна в сутки, чем мужчинам. Женщины, конечно, могут принять эту причину как комплимент, но причина проста — женский мозг немного сложнее мужского.

Недаром женщин боготворят за искусство многозадачности, тогда как мужчины часто перегружены, когда им приходится решать две проблемы одновременно. Женщины часто совмещают множество задач, казалось бы, без особых усилий. Однако это означает, что мозгу приходится постоянно переключать передачи, и поэтому ему требуется немного больше времени для восстановления.

Гормональные колебания

Фото: Freepik

Женщины также борются с гормональными колебаниями большую часть своей жизни, сообщает Немецкое общество исследований сна и медицины сна. Это начинается с месячных и продолжается во время беременности и менопаузы. Женский организм испытывает гораздо большие трудности, чем мужской. В этом отношении также неудивительно, что женщины получают дополнительную энергию за счет дополнительного ночного сна.

Менее спокойный сон

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Хотя по упомянутым причинам женщинам нужно было бы спать немного больше, чем мужчинам, им это удается с трудом. Потому что пока мужчина ложится спать после работы и сразу же засыпает, женщина часто подолгу лежит без сна и переживает проблемы, которые принес с собой день. Когда сон все-таки наступает, он обычно значительно более беспокойный, чем у мужчин.

В опросе, проведенном Лейпцигским университетом, среди прочего, говорится, что 36 % всех немцев страдают от проблем со сном. Доля женщин явно непропорционально высока и составляет 42 %, а мужчин — 29 %. Таким образом, женщине потребуется дополнительное время, чтобы компенсировать этот дефицит сна.

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