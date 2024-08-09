Доведено наукою: 3 причини, чому жінкам потрібно більше сну, ніж чоловікам

Жінки повинні насолоджуватися нічним відпочинком повною мірою. Кілька досліджень показали, що фізіологічна потреба жінок у сні більша, ніж у чоловіків.

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Якщо чоловік і дружина ввечері засинають разом, а вранці в них обох одночасно спрацьовує будильник, це не означає, що вони однаково повноцінно відпочили. Якщо чоловік одразу ж приходить до тями і перебуває в хорошій формі, то жінка може відчувати втому і знемогу. Причина криється в різних потребах у сні чоловіків і жінок. Жінкам просто потрібно трохи більше спати ночами, ніж чоловікам, але це не ознака слабкості — зовсім навпаки. Про те, що стоїть за цим явищем, також відомим як "гендерний розрив сну", пише Fit For Fun.

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Складне мислення

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Згідно з дослідженнями британського дослідника сну Джима Хорна, жінкам потрібно приблизно на 20 хвилин більше сну на добу, ніж чоловікам. Жінки, звісно, можуть сприйняти цю причину як комплімент, але причина проста — жіночий мозок трохи складніший за чоловічий.

Недарма жінок обожнюють за мистецтво багатозадачності, тоді як чоловіки часто перевантажені, коли їм доводиться вирішувати дві проблеми одночасно. Жінки часто поєднують безліч завдань, здавалося б, без особливих зусиль. Однак це означає, що мозку доводиться постійно перемикати передачі, і тому йому потрібно трохи більше часу для відновлення.

Гормональні коливання

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Жінки також борються з гормональними коливаннями більшу частину свого життя, повідомляє Німецьке товариство досліджень сну і медицини сну. Це починається з місячних і триває під час вагітності та менопаузи. Жіночий організм зазнає набагато більших труднощів, ніж чоловічий. У цьому відношенні також не дивно, що жінки отримують додаткову енергію за рахунок додаткового нічного сну.

Менш спокійний сон

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Хоча зі згаданих причин жінкам потрібно було б спати трохи більше, ніж чоловікам, їм це вдається насилу. Бо поки чоловік лягає спати після роботи й одразу ж засинає, жінка часто подовгу лежить без сну і переживає проблеми, які приніс із собою день. Коли сон усе-таки настає, він зазвичай значно неспокійніший, ніж у чоловіків.

В опитуванні, проведеному Лейпцизьким університетом, серед іншого, йдеться про те, що 36 % усіх німців страждають від проблем зі сном. Частка жінок явно непропорційно висока і становить 42 %, а чоловіків — 29 %. Таким чином, жінці знадобиться додатковий час, щоб компенсувати цей дефіцит сну.

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