Стройная фигура любой ценой: 5 опасных методов похудения, — гастроэнтеролог

Индустрия красоты диктует моду на стройное подтянутое тело, поэтому множество женщин в мире стремятся подстроить свою фигуру под идеал и похудеть. Иногда методы избавления от лишнего веса являются просто опасными для здоровья. Эксклюзивно для Фокуса гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала о самых опасных методах похудения.

Related video

На самом деле похудеть не так сложно, для этого нужно сбалансировано питаться, не переедать и вести активный образ жизни. Однако часто люди стремятся к быстрым результатам, которые, к сожалению, не являются здоровой альтернативой и могут разрушить здоровье. Фокус спросил у врача гастроэнтеролога, терапевта Евгении Белинской о том, какие варианты похудения являются неприемлемыми и вредными для здоровья.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Голодание

Фото: Freepik

Если вы когда-то пытались похудеть, то наверняка слышали, "чтобы похудеть, нужно меньше есть". Однако современная диетология развенчивает этот миф и эксперты по питанию, наоборот, говорят, что здоровая потеря веса происходит только тогда, когда вы полноценно и питательно питаетесь. Жесткие диеты и ограничения не работают или имеют непродолжительный результат, после чего вес возвращается. К тому же подобные "весовые качели" могут вызвать изменения в метаболизме и с каждым разом похудеть будет все сложнее.

"Если вы радикально ограничиваете суточный калораж или исключаете из пищи какие-то компоненты: жиры или углеводы, это ведет к нарушению функционирования вашего организма, потому что он не может получить необходимое количество питательных веществ из пищи. Последствие будет в виде болезней, нарушения самочувствия и качества кожи, волос, зубов", — говорит Евгения Белинская.

Чрезмерные тренировки

Фото: The Conversation

Любые крайности являются не здоровым вариантом потери веса, поэтому как и жесткие ограничения в питании, так и чрезмерная физическая активность, не принесут ожидаемых результатов.

"Чрезмерные тренировки без возможности восстановления организма, к сожалению, в перспективе, ведут к нарушениям менструального цикла, к плохому самочувствию и к истощению", — говорит гастроэнтеролог.

Следует понимать, что похудение на 80% зависит именно от качества питания и лишь на 20% от физической активности. К тому же тело обязательно нуждается в восстановлении. Если ежедневно заниматься изнурительными тренировками, организм будет находиться в стрессе и заботиться о выживании, а не о снижении веса.

Рвота

Если человек переедает, а потом вызывает рвоту, это свидетельствует о нарушении пищевого поведения, с которым нужно работать. Организм должен получать весь спектр питательных веществ, чтобы полноценно функционировать, а рвота препятствует этому.

"Если постоянно провоцировать рвоту, это приводит к развитию воспаления в пищеводе и провоцирует гастроэзофагеальный и дуодено-гастральный рефлюкс", — отмечает Евгения Белинская.

Такой метод не будет способствовать похудению, а только ухудшит ваше здоровье, поэтому, если вы самостоятельно не можете справиться с этой проблемой, обязательно обратитесь к специалисту, чтобы наладить нормальные отношения с едой.

Слабительные средства

Фото: Freepik

Не существует волшебных таблеток для снижения веса. Невозможно за день или за неделю избавиться от большого количества веса, а любые средства, которые вам это обещают, имеют негативные последствия для здоровья. Слабительные средства не повлияют на количество жира в вашем организме, а вот здоровье испортить могут.

"Если употреблять слабительные на постоянной основе, это ведет к нарушению моторики кишечника, а также может вызвать воспаление", — отмечает Евгения Белинская.

Мочегонные препараты

Аналогичная ситуация и с мочегонными препаратами. Выведение жидкости из организма даст временный видимый эффект похудения, однако не избавит вас от лишнего жира. Употребление этих препаратов без рекомендации врача или с целью похудения может иметь ряд негативных последствий для организма.

"Употребление мочегонных препаратов с целью выведения избытка жидкости из организма и снижения веса является еще одним опасным методом. Есть даже такой термин как "фуросемид-ассоциированная нефропатия", то есть это заболевание почек после чрезмерного употребления фуросемида", — говорит врач.

Гастроэнтеролог отмечает, что к процессу похудения нужно подходить с умом и не экспериментировать с собственным здоровьем. Если вы настроены серьезно, то подготовьтесь не к спринту, а к марафону и используйте безопасные проверенные методы, которые не только приведут в порядок фигуру, но и улучшат здоровье.

Напомним, 5 чаев, которые сделают вас стройнее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые установили, что медленное жевание помогает похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту