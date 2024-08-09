Струнка фігура за будь-яку ціну: 5 небезпечних методів схуднення, — гастроентерологиня

Індустрія краси диктує моду на струнке підтягнуте тіло, тому безліч жінок у світі прагнуть підлаштувати свою фігуру під ідеал та схуднути. Іноді методи позбавлення від зайвої ваги є просто небезпечними. Ексклюзивно для Фокуса гастроентерологиня Євгенія Белінська розповіла про найнебезпечніші методи схуднення.

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Насправді схуднути не так складно, для цього потрібно збалансовано харчуватися, не переїдати та вести активний спосіб життя. Проте часто люди прагнуть до швидких результатів, які, на жаль, не є здоровою альтернативою та можуть зруйнувати здоров'я. Фокус запитав у лікарки гастроентерологині, терапевтки Євгенії Белінської про те, які варіанти схуднення є неприйнятними та шкідливими для здоров'я.

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Голодування

Фото: Freepik

Якщо ви колись намагалися схуднути, то напевно чули, що аби схуднути, потрібно менше їсти. Однак сучасна дієтологія розвінчує цей міф і експерти з харчування, навпаки, кажуть, що здорова втрата ваги відбувається лише тоді, коли ви повноцінно та поживно харчуєтесь. Різноманітні жорсткі дієти та обмеження не працюють або мають нетривалий результат, після якого вага повертається. До того ж подібні "вагові гойдалки" можуть спричинити зміни у метаболізмі, тому з кожним разом схуднути буде все складніше..

"Якщо ви радикально обмежуєте споживання калорій на день або виключаєте з їжі якісь компоненти: жири чи вуглеводи, це веде до порушення функціонування вашого організму, бо він не може отримати необхідну кількість поживних речовин із їжі. Наслідок буде у вигляді хвороб, порушення самопочуття та якості шкіри, волосся, зубів", — каже Євгенія Белінська.

Надмірні тренування

Фото: The Conversation

Будь-які крайнощі не є здоровим варіантом втрати ваги, тому, як жорсткі обмеження у харчуванні, так і надмірна фізична активність, не принесуть очікуваних результатів.

"Надмірні тренування без можливості відновлення організму, на жаль, в перспективі ведуть до порушень менструального циклу, до поганого самопочуття та виснаження", — каже гастроентерологиня.

По-перше, варто розуміти, що схуднення на 80% залежить саме від якості харчування і лише на 20% від фізичної активності. До того ж тіло обов'язково потребує відновлення. Якщо щодня займатися виснажливими тренуваннями, організм перебуватиме в стресі та піклуватиметься про виживання, а не про зниження ваги.

Блювання

Якщо людина переїдає, а потім викликає блювання, це свідчить про порушення харчової поведінки, з якою потрібно працювати. Організм має отримувати весь спектр поживних речовин, аби повноцінно функціонувати, а блювання перешкоджає цьому.

"Якщо постійно провокувати блювання, це призводить до розвитку запалення у стравоході та провокує гастроезофагеальний та дуодено-гастральний рефлюкс", — наголошує Євгенія Белінська.

Такий метод не сприятиме схудненню, а лише погіршить ваше здоров'я, тому, якщо ви самостійно не можете впоратись із цією проблемою, обов'язково зверніться до спеціаліста, аби налагодити нормальні стосунки з їжею.

Проносні засоби

Фото: Freepik

Немає чарівних пігулок для зниження ваги. Неможливо за день або за тиждень позбутися великої кількості ваги, а будь-які засоби, які вам це обіцяють, мають негативні наслідки для здоров'я. Проносні засоби не вплинуть на кількість жиру у вашому організмі, а от здоров'я зіпсувати можуть.

"Якщо вживати проносні на постійній основі, це веде до порушення моторики кишківника, а також може викликати запалення", — зазначає Євгенія Белінська.

Сечогінні препарати

Аналогічна ситуація і з сечогінними препаратами. Виведення рідини з організму дасть тимчасовий видимий ефект схуднення, проте не позбавить вас від зайвого жиру. Вживання цих препаратів без рекомендації лікаря або з метою схуднення може мати низку негативних наслідків для організму.

"Вживання сечогінних препаратів з метою виведення надлишку рідини з організму для зниження ваги є ще одним небезпечним методом. Є навіть такий термін як "фуросемід-асоційована нефропатія", тобто це захворювання нирок після надмірного вживання фуросеміду", — каже лікарка.

Гастроентерологиня зазначає, що до процесу схуднення потрібно підходити з розумом та не експериментувати із власним здоров'ям. Якщо ви налаштовані серйозно, то підготуйтеся не до спринту, а до марафону та використовуйте безпечні перевірені методи, які не лише приведуть до ладу фігуру, а й покращать здоров'я.

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Раніше Фокус писав про те, що вчені встановили, що повільне жування допомагає схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця