Допомагають знизити вагу: 5 чаїв, які зроблять вас стрункішою

Чай містить досить багато кофеїну, тому бадьорить не гірше за каву. Крім цього, деякі види чаю можуть не тільки зарядити вас енергією, а й допоможуть скинути вагу.

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Відомо, що лише одна чашка чаю може запобігти артриту, карієсу та багатьом іншим хворобам. Хоча чай вважають природним транквілізатором за рахунок його заспокійливих властивостей, у нього є ще одна велика перевага — чай допомагає скинути вагу. Вчені довели, що в чаї міститься велика кількість сполук, які борються із засвоєнням жиру. Про види чаю, які сприяють схудненню, пише Times of India.

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Чай із перцевої м'яти

Фото: Freepik

Якщо вам подобається чай з перцевої м'яти, спробуйте чергувати його із зеленим чаєм, оскільки обидва прискорюють травлення і у такий спосіб допомагають спалювати більше калорій. Листя м'яти можна використовувати для приготування легкого, освіжального чаю, який можна пити як гарячим, так і охолодженим. Щоб приготувати чай, візьміть столову ложку свіжого або сушеного листя, додайте його до киплячої води та дайте настоятися протягом 4-5 хвилин. Процідіть і додайте мед, якщо необхідно підсолодити.

Чай із бадьяна

Бадьян, плід невеликого вічнозеленого дерева (Illicium verum), що росте в Китаї, можна використовувати в разі проблем із травленням, як-от розладу шлунка, діареї, нудоти та інших. Можна приготувати чай, заваривши цілий стручок у чашці гарячої води протягом 10 хвилин. Процідіть і підсолодіть, якщо необхідно. Пийте повільно, щоб позбутися розладу шлунка.

Зелений чай

Фото: Freepik

Дослідження говорять, що хімічна речовина EGCG, що міститься в зеленому чаї, яка прискорює обмін речовин в організмі, відповідає за допомогу в схудненні — вона може спалювати цілих 70 калорій на день. Зелений чай також підвищує рівень антиоксидантів. Вважається, що антиоксиданти катехіни в зеленому чаї прискорюють обмін речовин і допомагають спалювати жир. Час заварювання чаю — 2-3 хвилини за температури 85 градусів за Цельсієм.

Рожевий чай

Один із найстаріших доступних ароматизованих чаїв, рожевий чай, приготований шляхом змішування свіжих троянд і бутонів чаю, здійснює величезний терапевтичний вплив на організм людини. Крім очищення від токсинів і поліпшення стану шкіри, рожевий чай містить вітаміни A, B3, C, D і, як відомо, допомагає організму боротися з інфекціями. Він також запобігає запорам і допомагає схуднути.

Улун

Фото: Freepik

Дослідження показують, що улун — напівферментований чай, може мати сильніший ефект, ніж навіть зелений чай. Кажуть, що він сприяє спалюванню жиру, допомагає знизити рівень холестерину та концентрацію жиру в організмі. Рекомендується випивати близько двох чашок на день. Заварюйте чай улун від 30 секунд до п'яти хвилин, щоб отримати більш насичений напій.

Нагадаємо, що пити перед сном, щоб позбутися здуття живота.

Раніше Фокус писав про те, чому потрібно починати свій день із чашки чорного чаю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця