Геннадий Ветер резко высказался о муже своей кумы Насти Каменских, рэпере Потапе (видео)

Заметим, что Геннадий Ветер и Настя Каменских стали крестными родителями для одного из мальчиков. Соответственно Потап, как муж Насти, также является кумом Геннадия.

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51-летний украинский телеведущий и артист Геннадий Витер, известный как ведущий программы "Шоумания", прокомментировал свое отношение к рэперу Алексею Потапенко (сценическое имя Потап), который по совместительству является его кумом через жену Настю Каменских. Сделал он это в программе "Лицом к лицу с Татьяной Крыжановской".

В частности, он прокомментировал свое отношение к Потапу, который живет и работает за границей.

"Настя для меня близкий человек, я всегда поддерживал и буду ее поддерживать, потому что она девушка. То, что касается Алексея, у нас никогда не были приятельские отношения и мне не очень нравилось, как он на самом деле строит карьеру, его высказывания о коллегах, о бизнесе. Это мое личное. Но так я тоже не понимаю этого фарса, который произошел. Год назад или больше он приехал, сделал фотографию с Залужным, начал выставлять ее в социальных сетях, поехал в Одессу еще, и снова поехал. Ну если ты такой патриот, если ты на самом деле любишь так свою страну, что ты для нее делаешь? В дальнейшем продолжаешь писать песни? Я бы сказал, что я, может бы, и это как-то промолчал, но порвал тот факт, когда он, если не ошибаюсь, в Германии выступает в каком-то клубе под российскими афишами. И для меня это совсем было непонятно, потому что: "А где твоя позиция?", — возмутился Ветер.

Позиция Потапа относительно войны в Украине

Заметим, что в начале полномасштабной войны в Украине Потап вместе с Настей Каменских находились за границей. Долгое время пара гастролировала по миру. Впоследствии Настя вернулась в Украину, а Потап остался за границей. Из-за этого певца неоднократно критиковали в сети. Однако уже в сентябре 2022 года артист вернулся в Украину. Впоследствии Потап снова уехал за границу. Сейчас артист живет и работает за пределами Украины. Часто его критикуют за неоднозначную позицию относительно войны в Украине, ведь его неодоразово "ловили" на концертах для россиян.

Напомним, ранее мы писали, что MamaRika резко высказалась о Таисии Повалий и Потапе.

Кроме этого, Фокус писал, что Настя Каменских призналась, до сих пор официально состоит в браке с Потапом.