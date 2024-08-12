Геннадій Вітер різко висловився про чоловіка своєї куми Насті Каменських, репера Потапа (відео)
Зауважимо, що Геннадій Вітер та Настя Каменських стали хрещеними батьками для одного із хлопчиків. Відповідно Потап, як чоловік Насті, також є кумом Геннадія.
51-річний український телеведучий та артист Геннадій Вітер, відомий як ведучий програми "Шоуманія", прокоментував своє ставлення до репера Олексія Потапенка (сценічне імʼя Потап), який за сумісництвом є його кумом через дружину Настю Каменських. Зробив він це у програмі "Віч-на-віч з Тетяною Крижановською".
Зокрема, він прокоментував своє ставлення до Потапа, який живе та працює за кордоном.
"Настя для мене близька людина, я завжди підтримував і буду її підтримувати, бо вона дівчина. Те, що стосується Олексія, у нас ніколи не були приятельські відносини і мені не дуже подобалось як він насправді будує карʼєру, його вислови про колег, про бізнес. Це моє особисте. Але так, я теж не розумію цього фарсу, який відбувся. Рік тому чи більше він приїхав, зробив фотографію із Залужним, почав виставляти її в соціальних мережах, поїхав в Одесу ще, і знову поїхав. Ну якщо ти такий патріот, якщо ти насправді любиш так свою країну, що ти для неї робиш? Надалі продовжуєш писати пісні? Я б сказав, що я, може б, і це якось промовчав, але порвав той факт, коли він, якщо не помиляюсь, в Німеччині виступає в якомусь клубі під російськими афішами. І для мене це зовсім було незрозуміло, тому що: "А де твоя позиція?", — обурився Вітер.
Позиція Потапа щодо війни в Україні
Зауважимо, що на початку повномасштабної війни в Україні Потап разом з Настею Каменських перебували за кордоном. Тривалий час пара гастролювала по світу. Згодом Настя повернулася в Україну, а Потап залишився за кордоном. Через це співака неодноразово критикували в мережі. Однак вже у вересні 2022 року артист повернувся в Україну. Згодом Потап знову виїхав за кордон. Зараз артист живе і працює за межами України. Часто його критикують за неоднозначну позицію щодо війни в Україні, адже його неодоразово "ловили" на концертах для росіян.
Нагадаємо, раніше ми писали, що MamaRika різко висловилася про Таїсію Повалій і Потапа.
Крім цього, Фокус писав, що Настя Каменських зізналася, чи досі офіційно перебуває у шлюбі з Потапом.