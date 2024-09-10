Украина примет участие в Евровидении-2025: когда и где будут проходить концерты

В 2024 году победу одержали Nemo из Швейцарии, и теперь страна будет принимать участников конкурса на своей сцене. Следить за соревнованием европейских артистов можно будет уже весной.

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Украина отправит представителя или представительницу на Евровидение 2025 года. Об этом 10 сентября сообщили в "Суспільне мовлення".

В мае 2024 года Евровидение проходило в шведском городе Мальме, и победу одержали небинарная личность Nemo с песней "The Code". В соответствии с правилами 69 песенный конкурс должен состояться в их стране — Швейцарии.

Председатель правления "Суспільне" Николай Чернотицкий подчеркнул, что для Украины Евровидение — это важная площадка коммуникации с миром. Конкурс позволяет стране не сходить с первых полос мировых медиа, благодаря чему в мире помнят о развязанной Россией войне.

"Евровидение это ключевой элемент культурной дипломатии", — добавил Чернотицкий.

Глава украинской делегации на Евровидение Оксана Скибинская напомнила, что песни участников из предыдущих лет, в частности "Stefania" группы KALUSH и прошлогодняя "Teresa & Maria" участниц alyona alyona и Jerry Heil, "громко зазвучали на всю Европу".

"Сейчас для нас крайне важно, чтобы Украину продолжали видеть и слышать, а наши актуальные месседжи звучали еще громче и проникновеннее. Евровидение остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, способные достучаться до тех, кто может не следить за новостями", — объяснила Скибинская.

Уже известно, что Евровидение-2025 будет проходить в городе Базель. Главной локацией будущего конкурса станет арена St. Jakobshalle.

Даты концертов:

гранд-финал — 17 мая;

полуфиналы — 13 и 15 мая.

"Полный список стран, которые будут участвовать в Евровидении-2025, будет обнародован позже в этом году", — пообещали в "Суспільне".

Напомним, после объявления победы на Евровидении-2024 Nemo случайно разбили на сцене хрустальную награду в виде микрофона. Сначала вместо него выдали "запасной", но потом его забрали.

Представительницы от Украины alyona alyona and Jerry Heil заняли по результатам конкурса третье место. Рэп-исполнительницу с этим лично поздравил известный в соцсетях кот Степан.