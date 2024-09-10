Україна візьме участь в Євробаченні-2025: коли й де проходитимуть концерти

У 2024 році перемогу здобули Nemo зі Швейцарії, тож тепер країна прийматиме учасників конкурсу на своїй сцені. Стежити за змаганням європейських артистів можна буде вже навесні.

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Україна відправить представника або представницю на Євробачення 2025 року. Про це 10 вересня повідомили у "Суспільному мовленні".

У травні 2024 року Євробачення проходило у шведському місті Мальме, і перемогу здобули небінарна особа Nemo з піснею "The Code". Відповідно до правил 69 пісенний конкурс має відбутися в їхній країні — Швейцарії.

Голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький підкреслив, що для України Євробачення — це важливий майданчик комунікації зі світом. Конкурс дозволяє країні не сходити з перших шпальт світових медіа, завдяки чому у світі пам’ятають про розв’язану Росією війну.

"Євробачення це ключовий елемент культурної дипломатії", — додав Чернотицький.

Голова української делегації на Євробачення Оксана Скибінська нагадала, що пісні учасників з попередніх років, зокрема "Stefania" гурту KALUSH та тогорічна "Teresa & Maria" учасниць alyona alyona і Jerry Heil, "гучно зазвучали на всю Європу".

" Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. Євробачення залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами", — пояснила Скибінська.

Вже відомо, що Євробачення-2025 проходитиме у місті Базель. Головною локацією майбутнього конкурсу стане арена St. Jakobshalle.

Дати концертів:

гранд-фінал — 17 травня;

півфінали — 13 та 15 травня.

"Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року", — пообіцяли в "Суспільному".

Нагадаємо, після оголошення перемоги на Євробаченні-2024 Nemo випадково розбили на сцені кришталеву нагороду у вигляді мікрофона. Спочатку замість нього видали "запасний", але потім його забрали.

Представниці від України alyona alyona and Jerry Heil посіли за результатами конкурсу третє місце. Реп-виконавицю з цим особисто привітав відомий у соцмережах кіт Степан.