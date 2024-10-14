"Является оскорблением": в МИД ответили Джареду Лето на желание выступить и в Москве, и в Киеве

Как отметили в украинском ведомстве, не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает добиваться прекращения существования Украины.

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Желание фронтмена группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить на территории России является оскорблением для тех, кто отдает собственную жизнь, защищая свободу. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины в ответ на недавние слова самого Джареда Лето.

"Ощущение русской энергии" Джареда Лето и его желание выступить в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу", — отметили в МИД.

В посте украинское ведомство также прикрепило видео со словами Джареда Лето, которые он сказал на концерте в Белграде, Сербия.

После высказывания Лето, украинский МИД добавил видео последствий российских ударов по гражданской инфраструктуре Украины, в частности больницам и многоэтажкам в разных регионах.

"Не может быть никакого умиротворения для России, когда она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", — подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, американский актер и музыкант Джаред Лето во время концерта в составе альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars, который состоялся 11 октября в столице Сербии Белград, рассказал о любви к россиянам. Он начал мечтать о туре по нескольким крупным городам в России и выступлении в Киеве.

Ранее американский актер и певец Джаред Лето не смог оставаться в стороне от того, что происходит в Украине. Он выражал поддержку Украине и говорил, что не оставляет надежды снова посетить Киев.