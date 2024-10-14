"Є образою": в МЗС відповіли Джареду Лето на бажання виступити і в Москві, і в Києві
Як наголосили в українському відомстві, не може бути жодного умиротворення для Росії, коли вона продовжує домагатись припинення існування України.
Бажання фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето виступити на території Росії є образою для тих, хто втрачає власне життя, захищаючи свободу. Про це заявило Міністерство закордонних справ України у відповідь на нещодавні слова самого Джареда Лето.
"Відчуття російської енергії" Джареда Лето і його бажання виступити в Росії є образою для тих, хто жертвує життям, захищаючи свободу", — зазначили в МЗС.
У пості українське відомство також прикріпило відео зі словами Джареда Лето, які він сказав на концерті у Белграді, Сербія.
Після вислову Лето, українське МЗС додало відео наслідків російських ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема лікарням та багатоповерхівкам у різних регіонах.
"Не може бути ніякого умиротворення для Росії, коли вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", — наголосили в МЗС України.
Нагадаємо, американський актор і музикант Джаред Лето під час концерту у складі альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars, який відбувся 11 жовтня у столиці Сербії Белград, розповів про любов до росіян. Він почав мріяти про тур кількома великими містами в Росії та виступ у Києві.
Раніше американський актор і співак Джаред Лето не зміг залишатись осторонь того, що відбувається в Україні. Він висловлював підтримку Україні та говорив, що не залишає надії знову відвідати Київ.