Дональд Трамп рассказал о личной жизни младшего сына

По словам и Дональда Трампа, и его жены Мелании, их сын Бэррон очень умен, хорошо учится и мечтает о политике.

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78-летний кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, что у его младшего сына Бэррона, которому 18 лет, до сих пор нет девушки, а по натуре он интроверт. Об этом он поведал во время своего выступления в четверг на "PBD Podcast" Патрика Бет-Дэвида.

По его словам, Бэррон очень умен, очень хороший парень и отличный студент.

"Его не смущает одиночество, но он тот, кто ладит с людьми", — добавил он.

Матерью Бэррона является жена Дональда Трампа, бывшая модель из Словении Мелания Трамп. Это их единственный ребенок.

После окончания Оксбриджской академии во Флориде Бэррон поступил в Нью-Йоркский университет, который находится недалеко от его места жительства. В сентябре юноша был замечен в кампусе в сопровождении охранников.

На прошлой неделе Мелания сказала, что Бэррон "отлично учится" в колледже во время выступления в программе "The Five" на канале Fox News.

"Он любит свои занятия и своих преподавателей. Он хорошо учится, он преуспевает и ему нравится снова быть в Нью-Йорке", – похвасталась мать.

Бэррон зачислен в Школу бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. Stern входит в число лучших бизнес-школ Америки с очень избирательной программой бакалавриата, поскольку только около 1 из 20 абитуриентов добиваются успеха. Среди известных выпускников — Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы, и Кеннет Лангоне, основатель и финансист Home Depot.

Пока не ясно, что Трамп-младший планирует делать с дипломом по бизнесу, но его отец ранее говорил, что сын интересуется политикой. Кроме Бэррона у Дональда есть сыновья Дональд и Эрик, а также дочь Иванка от брака с Иваной Трамп, и дочь Тиффани от брака с Марлой Мейплз.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп раскритиковала один из предвыборных пунктов своего мужа.