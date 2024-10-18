Дональд Трамп розповів про особисте життя молодшого сина

За словами і Дональда Трампа, і його дружини Меланії, їхній син Беррон дуже розумний, добре вчиться і мріє про політику.

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78-річний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповів, що у його молодшого сина Беррона, якому 18 років, досі немає дівчини, а за натурою він інтроверт. Про це він повідав під час свого виступу в четвер на "PBD Podcast" Патріка Бет-Девіда.

За його словами, Беррон дуже розумний, дуже хороший хлопець і відмінний студент.

"Його не бентежить самотність, але він той, хто ладнає з людьми", — додав він.

Матір'ю Беррона є дружина Дональда Трампа, колишня модель зі Словенії Меланія Трамп. Це їхня єдина дитина.

Після закінчення Оксбриджської академії у Флориді Беррон вступив до Нью-Йоркського університету, який розташований недалеко від його місця проживання. У вересні юнака помітили в кампусі в супроводі охоронців.

Минулого тижня Меланія сказала, що Беррон "відмінно вчиться" в коледжі під час виступу в програмі "The Five" на каналі Fox News.

"Він любить свої заняття і своїх викладачів. Він добре вчиться, він досягає успіху і йому подобається знову бути в Нью-Йорку", — похвалилася мати.

Беррон зарахований до Школи бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету. Stern входить до числа найкращих бізнес-шкіл Америки з дуже виборчою програмою бакалаврату, оскільки тільки близько 1 з 20 абітурієнтів досягають успіху. Серед відомих випускників — Алан Грінспен, колишній голова Федеральної резервної системи, і Кеннет Лангоне, засновник і фінансист Home Depot.

Поки не зрозуміло, що Трамп-молодший планує робити з дипломом з бізнесу, але його батько раніше говорив, що син цікавиться політикою. Крім Беррона, у Дональда є сини Дональд і Ерік, а також дочка Іванка від шлюбу з Іваною Трамп, і дочка Тіффані від шлюбу з Марлою Мейплз.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп розкритикувала один із передвиборчих пунктів свого чоловіка.