Семь стильных цветовых сочетаний на осень в которых вы всегда будете в тренде (фото)

Осень время для экспериментов, хоть этот сезон часто ассоциируется с серыми днями, стилисты все же советуют не забывать о ярких и трендовых акцентах, которые помогут вам по-новому выглядеть в этот прохладный период.

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Этой осенью, мировые дизайнеры вместе с Институтом цвета Pantone, предоставили нам разнообразие спокойных, и приятных глазу цветов. Персональный стилист Екатерина Переверзева рассказала Фокусу, как можно удачно комбинировать эту палитру между собой так, чтобы это выглядело стильно и привлекательно, да еще и оставалось актуальным на долгое время. Плюс, привела пример — кому и какие комбинации больше подойдут, по цветотипу.

Серый и бургунди

Сочетание цветов — Серый и бургунди Фото: коллаж Фокус

По словам Екатерины Переверзевой, одной из удачных цветовых комбинаций этого сезона будет сочетание серого и цвета бургунди, который является трендовым в этом году. Она объяснила, что комбинируя эту цветовую палитру в образах, серый можно использовать как базовый цвет, а бургунди — как яркий акцент. Эта комбинация цветов подойдет как для офисного, так и для повседневного образа. Стилист добавила, что эта цветовая комбинация также удачно подходит большинству цветотипов, однако отметила, что при выборе стоит обращать внимание на оттенок — в зависимости от того, на сколько темные или светлые у вас волосы, выбирайте более темный или более светлый серый в этом сочетании.

Беж и серый

Сочетание цветов — Беж и серый Фото: коллаж Фокус

Еще одним удачным сочетанием для серого цвета этой осенью станет беж. Как объяснила стилист, комбинация бежевого и серого цветов в одежде может создать очень элегантный и стильный образ. По словам Екатерины Переверзевой, это сочетание цветовой палитры в одежде прекрасно смотрится на девушках со светлыми или русыми волосами. Если ваши волосы более насыщенного и темного оттенка, то отлично к этой комбинации будет добавить черных, или более ярких аксессуаров.

Шоколад и цвет денима

Сочетание цветов — Шоколад и цвет денима Фото: коллаж Фокус

Удачным цветовым сочетанием осени Екатерина Переверзева называет и комбинацию шоколада и денима. По ее словам, шоколадный цвет добавляет теплоты и уюта, тогда как деним является классическим и универсальным выбором для любого гардероба. Такой вариант цвета для гардероба, фантастически подходит шатенкам и брюнеткам.

Молочный и шоколадный

Молочный и шоколадный Фото: коллаж Фокус

Молочный и шоколадный, по словам стилистки, это отличное сочетание цветов в одежде. Молочный цвет может добавить нежности и свежести, тогда как шоколадный цвет создаст элегантный и стильный образ. Екатерина Переверзева добавила, что такая комбинация в одежде, прекрасно подойдет девушкам с яркой, контрастной внешностью. Чем "молочнее" (светлее) шоколад — тем более он подойдет девушкам с мягким цветотипом.

Голубой и беж

Голубой и беж Фото: коллаж Фокус

Еще одну удачную комбинацию на осень стилист называет сочетание голубого и бежа. По ее словам, голубой придаст освежающей яркости, тогда как беж придаст спокойствия и нежности. Эти два цвета прекрасно сочетаются между собой, создавая гармоничный и стильный образ. Следовательно, сочетание голубого и беж в одежде может создать очень элегантный и привлекательный вид. Стилист отмечает, что это универсальная комбинация. Она подходит многим, в зависимости от того — более светлые выбирать беж и голубой, или более темные.

Черный и бургунди

Черный и бургунди Фото: коллаж Фокус

Черный и бургунди могут создать элегантное и стильное сочетание цветов в одежде. По словам стилистки, это более вечернее, драматическое сочетание. Лучше смотрится по крайней мере с небольшим мейкапом. С ним надо быть осторожными, потому что может визуально добавить возраста. Но, если разбавить комплект серым — легко перейдет в категорию дневных сочетаний.

Серый и шоколад

Серый и шоколад Фото: коллаж Фокус

Серый и шоколадный — это отличная комбинация цветов в одежде. Серый придает сдержанности и элегантности, тогда как шоколадный добавляет теплоты и комфорта. Эта комбинация цветов выглядит изящно и стильно, подходит как для офисного, так и для повседневного образа. По словам стилистки, эта комбинация подходит для девушек с более контрастной внешностью. Например, для тех, кто имеет темные волосы, более темные глаза и светлую кожу

Стилист добавила, что макияж, аксессуары, очки, распущенные волосы — все эти факторы очень влияют на восприятие образа в целом. Поэтому, если вам очень нравится какое-то сочетание — смело добавляйте его в свой гардероб, корректируя этими элементами.

Екатерина Переверзева также советует, если хотите акцентировать внимание на какой-то части тела — надевайте более яркий или светлый цвет в эту зону. И наоборот — если хочется увести внимание или скорректировать какую-то часть тела — надевайте в эту зону что-то из приглушенной, или темной гаммы.

Напомним, ранее мы писали, какие головные уборы в моде этой осенью- и зимой.

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