Сім стильних кольорових поєднан на осінь в яких ви завжди будете в тренді (фото)

Осінь час для експерементів, хоч цей сезон часто асоціюється з сірими днями, стилісти все ж радять не забувати про яскраві та трендові акценти, які допоможуть вам по-новому виглядати в цей прохолодний період.

Related video

Цієї осені, світові дизайнери разом з Інститутом кольору Pantone, надали нам різномаїття спокійних, та приємних оку кольорів. Персональна стиліста Катерина Переверзєва розповіла Фокусу, як можна вдало комбінувати цю палітру між собою так, щоб це виглядало стильно та привабливо, та ще й залишалося актуальним на довгий час. Плюс, навела приклад — кому і які комбінації більш пасуватимуть, за кольоротипом.

Сірий та бургунді

Поєднання кольорів - Сірий та бургунді Фото: колаж Фокус

За словами Катерини Переверзєвої, однією з вдалих кольорових комбінацій цього сезону буде поєднання сірого та кольору бургунді, який є трендовим цього року. Вона пояснила, що комбінуючи цю кольорову палітру в образах, сірий можна використовувати як базовий колір, а бургунді — як яскравий акцент. Ця комбінація кольорів підійде як для офісного, так і для повсякденного образу. Стилістка додала, що ця кольорова комбінація також вдало підходить більшості кольоротипів, однак наголосила, що при виборі варто звертати увагу на відтінок — залежно від того, на скільки темне чи світле у вас волосся, обирайте більш темний або більш світлий сірий в цьому поєднанні.

Беж та сірий

Поєднання кольорів - Беж та сірий Фото: колаж Фокус

Ще одним вдалим поєднанням для сірого кольору цієї осені стане беж. Як пояснила стилістка, комбінація бежевого та сірого кольорів в одязі може створити дуже елегантний і стильний образ. За словами Катерини Переверзєвої, це поєднання кольорової палітри в одязі чудово виглядає на дівчатах зі світлим або русим волоссям. Якщо ваше волосся більш насиченого та темного відтінку, то файно до цієї комбінації буде додати чорних, або більш яскравих аксесуарів.

Шоколад і колір деніму

Поєднання кольорів - Шоколад і колір деніму Фото: колаж Фокус

Вдалим кольоровим поєднанням осені Катерина Переверзєва називає і комбінацію шоколаду і деніму. За її словами, шоколадний колір додає теплоти і затишку, тоді як денім є класичним і універсальним вибором для будь-якого гардероба. Такий варіант кольору для гардероба, фантастично підходить шатенкам та брюнеткам.

Молочний та шоколад

Молочний та шоколад Фото: колаж Фокус

Молочний та шоколадний, за словами стилістки, це чудове поєднання кольорів у одязі. Молочний колір може додати ніжності та свіжості, тоді як шоколадний колір створить елегантний і стильний образ. Катерина Переверзєва додала, що така комбінація в одязі, файно пасуватиме дівчатам з яскравою, контрастною зовнішністю. Чим "молочніше" (світліше) шоколад — тим більш він пасуватиме дівчатам з м’яким кольоротипом.

Блакитний і беж

Блакитний і беж Фото: колаж Фокус

Ще одну вдалу комбінацію на осінь стилістка називає поєднання блакитного і бежу. За її словами, блакитний додасть освіжаючої яскравості, тоді як беж надасть спокійності і ніжності. Ці два кольори чудово поєднуються між собою, створюючи гармонійний і стильний образ. Відтак, поєднання блакитного і беж в одязі може створити дуже елегантний і привабливий вигляд. Стилістка наголошує, що це універсальна комбінація. Вона підходить багатьом, в залежності від того — більш світлі обирати беж та блакитний, чи більш темні.

Чорний та бургунді

Чорний та бургунді Фото: колаж Фокус

Чорний і бургунді можуть створити елегантне і стильне поєднання кольорів в одязі. За словами стилістки, це більш вечірнє, драматичне поєднання. Краще виглядає принаймні з невеличким мейкапом. З ним треба бути обережними, бо може візуально додати віку. Але, якщо розбавити комплект сірим — легко перейде в категорію денних поєднань.

Сірий та шоколад

Сірий та шоколад Фото: колаж Фокус

Сірий та шоколадний — це чудова комбінація кольорів в одязі. Сірий надає стриманості і елегантності, тоді як шоколадний додає теплоти і комфорту. Ця комбінація кольорів виглядає витончено і стильно, підходить як для офісного, так і для повсякденного образу. За словами стилістки, ця комбінація підходить для дівчат з більш контрастною зовнішністю. Наприклад, для тих, хто має темне волосся, більш темні очі й світлу шкіру

Стилістка додала, що макіяж, аксесуари, окуляри, розпущене волосся — всі ці фактори дуже впливають на сприйняття образу в цілому. Тож, якщо вам дуже подобається якесь поєднання — сміливо додавайте його у свій гардероб, коригуючі цими елементами.

Катерина Переверзєва також радить, якщо хочете закцентувати увагу на якійсь частині тіла — вдягайте більш яскравий або світлий колір в цю зону. І навпаки — якщо хочеться увести увагу чи скоригувати якусь частину тіла — вдягайте в цю зону щось з приглушеної, або темної гами.

Нагадаємо, раніше ми писали, які головні убори в моді цієї осіні- та зими.

Крім цього, Фокус писав, про модні моделі пальто на осінь та зиму, які втренді у 2024 році.