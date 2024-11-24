Пластический хирург прокомментировал пластическую операцию Mommy Makeover, которую делала певица MamaRika

Украинская певица MamaRika, настоящее имя которой — Анастасия Кочетова, стала известной не только своим творчеством, но и откровенностью, с которой делится личными моментами в социальных сетях.

34-летняя артистка MamaRika откровенно рассказывает в своем инстаграм о своих жизненных изменениях, опыте материнства, а также о решениях, касающихся ее внешности. MamaRika родила сына в 2021 году и с тех пор постоянно признавалась в своем блоге и многочисленных интервью, что ее тело претерпело изменения. В инстаграм она рассказывала о пути своего созревания до эстетических операций. Певица всегда стремилась становиться лучшей версией себя и после родов специально откладывала деньги на пластику. Специально для Фокуса пластический хирург Сергей Королюк проанализировал внешние изменения артистки.

Как пояснил врач, беременность, роды и грудное вскармливание часто влияют на тело, изменяя форму груди, состояние кожи живота, фигуру в целом. Поэтому Mommy Makeover является своеобразной "перезагрузкой" для тела, которая позволяет женщине вернуться к форме, близкой к той, что была до беременности, или даже улучшить ее.

По словам хирурга, несмотря на свою откровенность, MamaRika не пытается демонстрировать новую форму груди на публике, подчеркивая, что это решение сделано для ее личного комфорта и удовольствия. Ведь как объясняла сама певица, она не стремилась увеличивать грудь, она хотела вернуть себе утраченную форму и комфортный размер.

"Мне очень импонирует, что артистка откровенно говорит о своем опыте. Такая искренность, по моему мнению, помогает другим женщинам находить созвучность и принимать решения в собственной жизни. С такой проблемой, как птоз и растяжение кожи после беременности сталкиваются многие женщины во всем мире, но из-за страха, неуверенности, некоторые молодые мамы не решаются на операцию и продолжают жить в дискомфорте и диссонансе с собственным телом", — пояснил хурург.

Он добавил, что в рамках Mommy Makeover певица также сделала абдоминопластику, чтобы откорректировать живот, который, по ее словам, не удалось вернуть в форму даже после тренировок.

MamaRika отметила, что шрам и выпуклость на животе остались после кесарева сечения. Это дополнение стало частью ее Mommy Makeover — серии операций для восстановления фигуры после родов.

Кроме хирургических изменений, по словам Сергея Королюка, можно констатировать, что MamaRika активно пользуется услугами косметолога, а также самостоятельно заботится о красоте тела и лица.

В своих социальных сетях она рассказывала о своем опыте в проведении процедуры под названием биоревитализация (омоложение кожи с помощью гиалуроновой кислоты). Также стоит отметить, что певица для сохранения молодости применяет инъекции ботулотоксина. Думаю, она применяет процедуру Full Face — методику омоложения лица и шеи с помощью инъекций ботокса. Она позволяет корректировать подвижные мышечные зоны, чтобы устранить следы усталости, расслабить мышцы, которые находятся в напряжении, и активизировать те, которые компенсаторно начинают тянуть лицо вниз.

"MamaRika не боится делиться своим опытом и тем, как она работает над своим телом, подчеркивая при этом, что каждое из ее решений — это часть самопознания и любви к себе. Философия красоты MamaRika мне очень откликается, и я думаю, её откровенность и открытость в этом вопросе очень помогают другим. Она придерживается здорового образа жизни, занимается спортом и следит за питанием. Те вопросы, которые не смогла решить спортом, она скорректировала с помощью пластической хирургии, вернув себе утраченные формы. Для своего возраста она выглядит великолепно. Все ее стратегии сохранения красоты очень грамотные и гармоничные", — резюмировал врач.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, какие манипуляции по изменению внешности делала Тина Кароль.

Кроме этого, Фокус писал, как изменилась внешность Натальи Могилевской за почти 30 лет на сцене.