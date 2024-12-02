Наименьшие деньги: эксперт рассказал о породах собак, лечение которых будет дешевым (видео, фото)

По словам эксперта, из-за хорошей генетики с этими животными придется меньше посещать ветеринара.

Многие очень любят собак — эти животные считаются лучшими друзьями людям. Существует множество причин, почему люди заводят собак. Однако не следует забывать, что домашних любимцев нужно не только кормить, поить, выгуливать, но и при необходимости лечить. Ветеринар Амир Анвари в TikTok под ником @amirthevet поделился, какие породы этих домашних животных оказались самыми дешевыми в лечении.

Собаки, которые оказались наиболее бюджетными в лечении

Джек-рассел-терьер — это здоровая и выносливая собака. У нее меньше генетических проблем со здоровьем по сравнению с другими породами, что может привести к меньшему количеству визитов к ветеринару с серьезными проблемами. Эти животные отличаются высоким уровнем энергии, что способствует поддержанию хорошей физической формы. Регулярные упражнения помогают контролировать вес и предотвращают проблемы со здоровьем, связанные с ожирением.

Также хорошую генетику имеют бигли. У них сильная иммунная система и это приводит к меньшему количеству наследственных болезней.

Грейхаунды атлетичны и имеют крепкую мускулатуру. Эти факторы характерны для охотничьих собак и часто способствуют улучшению общего состояния здоровья.

Грейхаунд

Австралийская овчарка - известный долгожитель. Хотя у пожилых собак могут возникнуть проблемы со здоровьем, общая продолжительность жизни породы предполагает, что они остаются здоровыми большую часть своей жизни.

Австралийская овчарка

Чихуахуа, как и джек рассел и другие более мелкие породы, имеют меньше осложнений, связанных с проблемами суставов и костей. Поэтому они нуждаются в меньшем уходе ветеринаров.

чихуахуа Фото: Pinterest

Ранее эксперт рассказывал о 5 породах собак, которые лучше всего заводить дома. Они легки в обучении, энергичны и прекрасно ведут себя с детьми.

Также специалист по поведению животных ранее рассказывал о породах собак, которые лучше всего поддаются дрессировке. Они будут отличными "сожителями".