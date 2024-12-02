Найменші гроші: експерт розповів про породи собак, лікування яких буде дешевим (відео, фото)

За словами експерта, через гарну генетику з цими тваринами доведеться менше відвідувати ветеринара.

Багато хто дуже любить собак — ці тварини вважаються найкращими друзями людям. Є безліч причин, чому люди заводять собак. Однак не слід забувати, що домашніх улюбленців потрібно не лише годувати, напувати, вигулювати, а й за необхідності лікувати. Ветеринар Амір Анварі в TikTok під ніком @amirthevet поділився, які породи цих домашніх тварин виявились найдешевшими в лікуванні.

Собаки, які виявилися найбільш бюджетними в лікуванні

Джек-рассел-тер'єр — це здорова та витривала собака. У неї менше генетичних проблем зі здоров'ям порівняно з іншими породами, що може призвести до меншої кількості візитів до ветеринара з серйозними проблемами. Ці тварини відрізняються високим рівнем енергії, що сприяє підтримці гарної фізичної форми. Регулярні вправи допомагають контролювати вагу та запобігають проблемам зі здоров'ям, пов'язаних із ожирінням.

Також гарну генетику мають біглі. У них сильна імунна система і це призводить до меншої кількості спадкових хвороб.

Грейхаунди атлетичні та мають міцну мускулатуру. Ці фактори характерні для мисливських собак та часто сприяють покращенню загального стану здоров'я.

Грейхаунд

Австралійська вівчарка — відомий довгожитель. Хоча у літніх собак можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, загальна тривалість життя породи передбачає, що вони залишаються здоровими більшу частину свого життя.

Австралійська вівчарка

Чихуахуа, які й джек рассел та інші дрібніші породи, мають менше ускладнень, пов'язаних із проблемами суглобів та кісток. Тому вони потребують меншого догляду ветеринарів.

чихуахуа Фото: Pinterest

Раніше експерт розповідав про 5 порід собак, які найкраще заводити вдома. Вони легкі в навчанні, енергійні та чудово поводяться з дітьми.

Також фахівець із поведінки тварин раніше розповідав про породи собак, які найкраще піддаються дресуванню. Вони будуть чудовими "співмешканцями".