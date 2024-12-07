Не хуже "шубы": 3 салата с сельдью на праздничный стол

Каждый из эих салатов

В преддверии рождественско-новогодних праздников хозяйки все чаще пересматривают рецепты блюд, которыми можно удивить гостей и показать свое кулинарное мастерство. Традиционно в списке хитов: "Оливье", "Сельдь под шубой" и "Мимоза". Сегодня мы предлагаем несколько вариаций салатов с сельдью, которые ничуть не хуже, чем "шуба", но внесут заметное разнообразие в праздничное меню.

Салат с картофелем, сельдью и яйцами

Ингредиенты:

картофель – 350 гр;

сельдь соленая или филе соленой сельди – 200 гр;

лук репчатый фиолетовый – 130 гр (если нет, подойдет и обычный белый);

яйца – 3 шт;

майонез – 60 гр;

укроп свежий – 15 гр;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Ингредиенты:

Картофель хорошо помыть, но не чистить от кожуры, положить в кастрюлю, залить холодной водой и посолить. Поставить на огонь вариться до готовности. Время варки зависит от размера картошки и сорта.

Готовую картошку достать из кастрюли, оставить остывать. Затем очистить от кожуры.

Яйца отварить вкрутую, остудить в холодной воде, почистить.

Красный репчатый лук очистить и нарезать кубиками, выложить в салатник.

Фиде сельди нарезать кубиками и добавить к луку.

Укроп мелко порубить и отправить в салатник. Туда же – яйца, порезанные мелкими кубиками, а затем – картофель, тоже порезанный мелкими кубиками.

Все заправить майонезом, перемешать. Салат готов!

Фото: Getty Images

Салат с сельдью, помидорами и сухариками

Ингредиенты:

филе сельди – 200 гр;

помидоры – 2 шт;

сыр твердый – 100 гр;

сухарики – 100 гр;

лук репчатый – 1 головка;

майонез – 200 гр;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Филе сельди, очищенное от кожи и костей порезать мелкими кубиками. На салатное блюдо поставить разъемное кулинарное кольцо и выложить сельдь первым слоем, разровняв.

Лук очистить, порезать мелкими кубиками, выложить сверху равномерно на сельдь. Смазать майонезом.

Помидоры порезать кубиками и откинуть на сито, чтобы ушла вся лишняя жидкость, после чего выложить следующим слоем на блюдо.

Далее выложить на помидоры твердый сыр, натертый на мелкой терке. Далее – слой сухариков. Можно брать либо покупные, либо приготовленные дома. Для этого хлеб порезать кубиками, сбрызнуть маслом и подрумянить. Выложить сверху на сыр. Аккуратно снять кулинарное кольцо, и салат готов к подаче на стол.

Салат с селедкой и грибами

Ингредиенты:

грибы маринованные – 150 гр;

сельдь – 1 шт;

свекла – 1 шт;

морковь – 1 шт;

яйца – 2 шт;

майонез – по вкусу;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отварить до готовности, почистить. Свеклу натереть, добавьте соль по вкусу и смешать с майонезом. Отдельно все то же сделать с морковью и яйцами.

Грибы и сельдь порезать мелкими кубиками.

На блюдо поставить кулинарное кольцо. Первым слоем выложить половину свеклы с майонезом, затем – грибы, далее слоями – морковь, яйца, вторая половина свеклы и сельдь

Сельдь нарежьте кубиками. Теперь выложите ингредиенты слоями в таком порядке — половина свеклы, грибы, морковь, яйца, оставшаяся свекла, сельдь. Дать салату настояться, снять кулинарное кольцо и можно подавать к столу.

Фото: Getty Images

Читайте также:

Салат "Мимоза" с новым вкусом: рецепт популярного блюда с секретным ингредиентом

На праздничный стол: рецепт слоеного салата с грибами

Салат с копченой колбасой и корейской морковкой: рецепт вкусного и сытного блюда