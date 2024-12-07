Не хуже "шубы": 3 салата с сельдью на праздничный стол
Каждый из эих салатов
В преддверии рождественско-новогодних праздников хозяйки все чаще пересматривают рецепты блюд, которыми можно удивить гостей и показать свое кулинарное мастерство. Традиционно в списке хитов: "Оливье", "Сельдь под шубой" и "Мимоза". Сегодня мы предлагаем несколько вариаций салатов с сельдью, которые ничуть не хуже, чем "шуба", но внесут заметное разнообразие в праздничное меню.
Салат с картофелем, сельдью и яйцами
Ингредиенты:
- картофель – 350 гр;
- сельдь соленая или филе соленой сельди – 200 гр;
- лук репчатый фиолетовый – 130 гр (если нет, подойдет и обычный белый);
- яйца – 3 шт;
- майонез – 60 гр;
- укроп свежий – 15 гр;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
Ингредиенты:
Картофель хорошо помыть, но не чистить от кожуры, положить в кастрюлю, залить холодной водой и посолить. Поставить на огонь вариться до готовности. Время варки зависит от размера картошки и сорта.
Готовую картошку достать из кастрюли, оставить остывать. Затем очистить от кожуры.
Яйца отварить вкрутую, остудить в холодной воде, почистить.
Красный репчатый лук очистить и нарезать кубиками, выложить в салатник.
Фиде сельди нарезать кубиками и добавить к луку.
Укроп мелко порубить и отправить в салатник. Туда же – яйца, порезанные мелкими кубиками, а затем – картофель, тоже порезанный мелкими кубиками.
Все заправить майонезом, перемешать. Салат готов!
Салат с сельдью, помидорами и сухариками
Ингредиенты:
- филе сельди – 200 гр;
- помидоры – 2 шт;
- сыр твердый – 100 гр;
- сухарики – 100 гр;
- лук репчатый – 1 головка;
- майонез – 200 гр;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Филе сельди, очищенное от кожи и костей порезать мелкими кубиками. На салатное блюдо поставить разъемное кулинарное кольцо и выложить сельдь первым слоем, разровняв.
Лук очистить, порезать мелкими кубиками, выложить сверху равномерно на сельдь. Смазать майонезом.
Помидоры порезать кубиками и откинуть на сито, чтобы ушла вся лишняя жидкость, после чего выложить следующим слоем на блюдо.
Далее выложить на помидоры твердый сыр, натертый на мелкой терке. Далее – слой сухариков. Можно брать либо покупные, либо приготовленные дома. Для этого хлеб порезать кубиками, сбрызнуть маслом и подрумянить. Выложить сверху на сыр. Аккуратно снять кулинарное кольцо, и салат готов к подаче на стол.
Салат с селедкой и грибами
Ингредиенты:
грибы маринованные – 150 гр;
сельдь – 1 шт;
свекла – 1 шт;
морковь – 1 шт;
яйца – 2 шт;
майонез – по вкусу;
соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Свеклу и морковь отварить до готовности, почистить. Свеклу натереть, добавьте соль по вкусу и смешать с майонезом. Отдельно все то же сделать с морковью и яйцами.
Грибы и сельдь порезать мелкими кубиками.
На блюдо поставить кулинарное кольцо. Первым слоем выложить половину свеклы с майонезом, затем – грибы, далее слоями – морковь, яйца, вторая половина свеклы и сельдь
Сельдь нарежьте кубиками. Теперь выложите ингредиенты слоями в таком порядке — половина свеклы, грибы, морковь, яйца, оставшаяся свекла, сельдь. Дать салату настояться, снять кулинарное кольцо и можно подавать к столу.
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