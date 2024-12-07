Не гірше за "шубу": 3 салати з оселедцем на святковий стіл

Кожен з цих салатів

Напередодні різдвяно-новорічних свят господині все частіше переглядають рецепти страв, якими можна здивувати гостей і показати свою кулінарну майстерність. Традиційно у списку хітів: "Олів'є", "Оселедець під шубою" і "Мімоза". Сьогодні ми пропонуємо кілька варіацій салатів з оселедцем, які анітрохи не гірші за "шубу", але внесуть помітне урізноманітнення в святкове меню.

Салат із картоплею, оселедцем і яйцями

Інгредієнти:

картопля – 350 г;

оселедець солоний або філе солоного оселедця – 200 г;

цибуля ріпчаста фіолетова – 130 г (якщо немає, підійде і звичайна біла);

яйця – 3 шт;

майонез – 60 г;

кріп свіжий – 15 г;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком.

Інгредієнти:

Картоплю добре помити, але не чистити від шкірки, покласти в каструлю, залити холодною водою і посолити. Поставити на вогонь варитися до готовності. Час варіння залежить від розміру картоплі та сорту.

Готову картоплю дістати з каструлі, залишити остигати. Потім очистити від шкірки.

Яйця відварити круто, остудити в холодній воді, почистити.

Червону ріпчасту цибулю очистити й нарізати кубиками, викласти в салатник.

Фіде оселедця нарізати кубиками і додати до цибулі.

Кріп дрібно порубати і відправити в салатник. Туди ж — яйця, порізані дрібними кубиками, а потім — картоплю, теж порізану дрібними кубиками.

Усе заправити майонезом, перемішати. Салат готовий!

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Салат з оселедцем, помідорами та сухариками

Інгредієнти:

філе оселедця – 200 г;

помідори – 2 шт;

сир твердий – 100 г;

сухарики – 100 г;

цибуля ріпчаста – 1 головка;

майонез – 200 г;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Філе оселедця, очищене від шкіри та кісток, порізати дрібними кубиками. На салатне блюдо поставити роз'ємне кулінарне кільце і викласти оселедець першим шаром, розрівнявши.

Цибулю очистити, порізати дрібними кубиками, викласти зверху рівномірно на оселедець. Змастити майонезом.

Помідори порізати кубиками і відкинути на сито, щоб пішла вся зайва рідина, після чого викласти наступним шаром на блюдо.

Далі викласти на помідори твердий сир, натертий на дрібній тертці. Далі — шар сухариків. Можна брати або покупні, або приготовані вдома. Для цього хліб порізати кубиками, скропити олією і підрум'янити. Викласти зверху на сир. Акуратно зняти кулінарне кільце, і салат готовий до подачі на стіл.

Салат з оселедцем і грибами

Інгредієнти:

гриби мариновані – 150 г;

оселедець – 1 шт;

буряк – 1 шт;

морква – 1 шт;

яйця – 2 шт;

майонез – за смаком;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк і моркву відварити до готовності, почистити. Буряк натерти, додайте сіль за смаком і змішайте з майонезом. Окремо все те саме зробити з морквою та яйцями.

Гриби та оселедець порізати дрібними кубиками.

На блюдо поставити кулінарне кільце. Першим шаром викласти половину буряка з майонезом, потім — гриби, далі шарами — моркву, яйця, другу половину буряка й оселедець

Оселедець наріжте кубиками. Тепер викладіть інгредієнти шарами в такому порядку — половина буряка, гриби, морква, яйця, буряк, що залишився, оселедець. Дати салату настоятися, зняти кулінарне кільце і можна подавати до столу.

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