Не гірше за "шубу": 3 салати з оселедцем на святковий стіл
Кожен з цих салатів
Напередодні різдвяно-новорічних свят господині все частіше переглядають рецепти страв, якими можна здивувати гостей і показати свою кулінарну майстерність. Традиційно у списку хітів: "Олів'є", "Оселедець під шубою" і "Мімоза". Сьогодні ми пропонуємо кілька варіацій салатів з оселедцем, які анітрохи не гірші за "шубу", але внесуть помітне урізноманітнення в святкове меню.
Салат із картоплею, оселедцем і яйцями
Інгредієнти:
- картопля – 350 г;
- оселедець солоний або філе солоного оселедця – 200 г;
- цибуля ріпчаста фіолетова – 130 г (якщо немає, підійде і звичайна біла);
- яйця – 3 шт;
- майонез – 60 г;
- кріп свіжий – 15 г;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком.
Інгредієнти:
Картоплю добре помити, але не чистити від шкірки, покласти в каструлю, залити холодною водою і посолити. Поставити на вогонь варитися до готовності. Час варіння залежить від розміру картоплі та сорту.
Готову картоплю дістати з каструлі, залишити остигати. Потім очистити від шкірки.
Яйця відварити круто, остудити в холодній воді, почистити.
Червону ріпчасту цибулю очистити й нарізати кубиками, викласти в салатник.
Фіде оселедця нарізати кубиками і додати до цибулі.
Кріп дрібно порубати і відправити в салатник. Туди ж — яйця, порізані дрібними кубиками, а потім — картоплю, теж порізану дрібними кубиками.
Усе заправити майонезом, перемішати. Салат готовий!
Салат з оселедцем, помідорами та сухариками
Інгредієнти:
- філе оселедця – 200 г;
- помідори – 2 шт;
- сир твердий – 100 г;
- сухарики – 100 г;
- цибуля ріпчаста – 1 головка;
- майонез – 200 г;
- сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Філе оселедця, очищене від шкіри та кісток, порізати дрібними кубиками. На салатне блюдо поставити роз'ємне кулінарне кільце і викласти оселедець першим шаром, розрівнявши.
Цибулю очистити, порізати дрібними кубиками, викласти зверху рівномірно на оселедець. Змастити майонезом.
Помідори порізати кубиками і відкинути на сито, щоб пішла вся зайва рідина, після чого викласти наступним шаром на блюдо.
Далі викласти на помідори твердий сир, натертий на дрібній тертці. Далі — шар сухариків. Можна брати або покупні, або приготовані вдома. Для цього хліб порізати кубиками, скропити олією і підрум'янити. Викласти зверху на сир. Акуратно зняти кулінарне кільце, і салат готовий до подачі на стіл.
Салат з оселедцем і грибами
Інгредієнти:
гриби мариновані – 150 г;
оселедець – 1 шт;
буряк – 1 шт;
морква – 1 шт;
яйця – 2 шт;
майонез – за смаком;
сіль і перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Буряк і моркву відварити до готовності, почистити. Буряк натерти, додайте сіль за смаком і змішайте з майонезом. Окремо все те саме зробити з морквою та яйцями.
Гриби та оселедець порізати дрібними кубиками.
На блюдо поставити кулінарне кільце. Першим шаром викласти половину буряка з майонезом, потім — гриби, далі шарами — моркву, яйця, другу половину буряка й оселедець
Оселедець наріжте кубиками. Тепер викладіть інгредієнти шарами в такому порядку — половина буряка, гриби, морква, яйця, буряк, що залишився, оселедець. Дати салату настоятися, зняти кулінарне кільце і можна подавати до столу.
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