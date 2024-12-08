"Черные голуби": почему новый сериал с Кирой Найтли впечатлил своим рейтингом

Шпионский сериал-триллер показывает Киру Найтли в образе агента секретной службы, сливающей секреты своего мужа-политика за деньгим. После убийства своего любовника она оказывается в опасности, но намерена отомстить за его смерть.

Восьмисерийный сериал "Черные голуби", который вышел на Netflix, набрал идеальный рейтинг 100% на Rotten Tomatoes всего через день после премьеры (5 декабря). Правда, потом он опустился до 98%, но количество хвалебных отзывов в адрес шоу это не уменьшило.

На третий день после прремьеры рейтинг сериала – 98% Фото: Скриншот

В центре сюжета – Хелен Уэбб (Кира Найтли). С первых кадров зритель видит в ней жену высокопоставленного британского чиновника Уоллеса Уэбба (Эндрю Бьюкен). В глазах окружающих – она прекрасная жена и мать двух детей. Однако никто не догадывается, что Хелен на самом деле – агент частной шпионской организации "Черные голуби", возглавляемой загадочным агентом Ридом, которая 10 лет "сливает" секреты своего мужа-политика.

Тайный любовник Хелен, Джейсон (Эндрю Коджи), убит, и Рид сообщает ей, что ее положение в организации может быть скомпрометировано. К ней для ее же защиты отправляют ее старого друга, наемника Сэма Янга (Бен Уишоу), который спасает ее в самый драматический момент.

Спираль событий закручивается еще крепче из-за политического кризиса, который разразился на фоне гибели китайского министра и возник между Великобританией и США с одной стороны и Китаем – с другой.

Вместе с Сэмом Хелен начинает расследовать смерть любовника и выясняет, что убийство может быть связано с политическими перипетиями. Им также предстоит столкнуться с могущественной влиятельной силой.

В комментариях зрители пишут о своих впечатлениях.

"Вчера вечером я запоем посмотрел новый британский шпионский триллер Netflix "Черные голуби" и, вау, какой сериал. Кира Найтли и Бен Уишоу оба должны получить за него какие-нибудь актерские награды. Сногсшибательно и блестяще. Ошеломлен", "Я уже на четвертой серии #Черныхголубей? Да, большое спасибо. #приклеен", "Я собирался посмотреть одну серию "Черных голубей", а теперь посмотрел их все. Абсолютное совершенство от Джоуи Бартона и всех, кто участвовал в шоу. Еще, пожалуйста, Netflix!", ""Черные голуби" – действительно хорошее шпионское шоу. Я просто должен был его посмотреть. Кира Найтли – все в этой роли, она фантастическая! Я хочу еще много приключений Хелен Уэбб", – отмечают они.

Правда, нашлось немало тех, кто не в восторге от сериала. Все – из-за сцены однополого секса в первой серии, что .

"Итак, я смотрю первую серию, и внезапно на моем экране двое обнаженных мужчин занимаются этим. Для меня это был конец. Никогда не вернусь", "У меня нет проблем с персонажами-геями в этом сериале (да и в любом другом). Это часть реальности. Но сам сериал просто отстой. Длительные периоды небытия. Никакой великолепной актерской игры. Говорю вам, Netflix несет больше яиц, чем обычно. Два пальца вниз", – недовольны зрители.

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Ранее Netflix добавил в свою базу сериал "Убийства в Пембрукшире", а пользователи стриминговой платформы назвали лучший фильм всех времен.

На сегодня среди популярных сериалов на Rotten Tomatoes 100%-рейтинг удерживает анимационный проект "Аркан: Лига Легенд".

"Черные голуби" поступились рейтингом только мультсериалу "Аркан: Лига Легенд" Фото: Скриншот

Напомним, Фокус писал, что Netflix случайно показал голый зад Майка Тайсона.