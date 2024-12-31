Украинские звезды поделились детскими воспоминаниями о традициях Нового года

Новый год — это праздник, который всегда сопровождал нас в детстве, наполняя дома ароматами мандаринов, мерцанием елочных огоньков и предчувствием чуда. Известные украинцы поделились своими любимыми воспоминаниями о том, как они праздновали Новый год в детстве.

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Для многих из нас Новый год ассоциируется с особыми моментами детства. Звезды украинской сцены специально для Фокуса поделились воспоминаниями о своих новогодних вечерах с теплом и нежностью, рассказывая об атмосфере праздничных дней, которые остались в их сердцах навсегда.

Оля Цибульская Фото: Пресслужба

Певица Оля Цибульская вспоминает, как в детстве вместе с братом ей позволяли сидеть до полуночи, чтобы встретить праздник вместе с родителями.

"Это о конфетах на елке, которые можно было снимать и есть. Это о водопаде колядок и щедривок, о беззаботности и счастье. Такие воспоминания хочется передавать и своему сыну, чтобы он чувствовал ту же магию праздника", — поделилась она.

Аня Гресь Фото: Пресслужба

Актриса "Мамахихотала" и владелица бренда Shovkovo Аня Гресь вспоминает свои детские новогодние вечера с особой теплотой.

"Моя память переполнена праздничными моментами. Это запах мандаринов, хрустящий снег, бенгальские огни, салаты на столе и новогоднее шоу по телевизору. Мама с друзьями создавали теплую атмосферу, а для нас, детей, это был настоящий праздник. Мы не спали до ночи, ожидая чуда. Простота этих моментов делала их особенными", — поделилась актриса.

SOWA Фото: Пресслужба

Для певицы SOWA Новый год в детстве был связан с магией подарков и нетерпением ждать Санта Клауса.

"Мне всегда нравилось ждать Санту. Мы с братьями и сестрами прятались в комнатах, а потом выбегали к елке, чтобы увидеть, что он оставил нам на этот раз. Лучшим моментом было открывать пакеты под елкой. Они выглядели так, будто это сцена из американского фильма: много разноцветных коробок, и ты нетерпеливо пытаешься узнать, что внутри", — вспомнила певица.

АНГЕЛА Фото: Пресслужба

Певица ANGELA также не может забыть новогодние вечера с семьей.

"Я всегда с нетерпением ждала подарков от Святого Николая. Самые яркие воспоминания связаны с тем, как мы всей семьей украшали елку. Каждая игрушка имела свою историю, и это делало праздник особенным. Вместе с семьей мы создавали незабываемую атмосферу тепла и радости", — рассказала она.

Дима ПРОКОПОВ Фото: Пресслужба

Певец Dima PROKOPOV вспоминает, как Новый год для него был временем подарков и семейного тепла. "Я ждал, когда президент поздравит страну, а потом бежал вместе с сестрой к елке. Мы искали подарки, которые так долго хотели получить. Это были мирные времена, и каждый Новый год приносил ощущение чуда", — вспомнил певец.

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