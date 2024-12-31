Українські зірки поділилися дитячими спогадами про традиції Нового року

Новий рік — це свято, яке завжди супроводжувало нас у дитинстві, наповнюючи домівки ароматами мандаринів, мерехтінням ялинкових вогників та передчуттям дива. Відомі українці поділилися своїми улюбленими спогадами про те, як вони святкували Новий рік у дитинстві.

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Для багатьох з нас Новий рік асоціюється з особливими моментами дитинства. Зірки української сцени спеціально для Фокусу поділилися спогадами про свої новорічні вечори з теплом та ніжністю, розповідаючи про атмосферу святкових днів, які залишилися в їхніх серцях назавжди.

Оля Цибульська Фото: Пресслужба

Співачка Оля Цибульська згадує, як у дитинстві разом із братом їй дозволяли сидіти до півночі, аби зустріти свято разом із батьками.

"Це про цукерки на ялинці, які можна було знімати та їсти. Це про водоспад колядок і щедрівок, про безтурботність і щастя. Такі спогади хочеться передавати й своєму синові, аби він відчував ту саму магію свята", — поділилася вона.

Аня Гресь Фото: Пресслужба

Акторка "Мамахихотала" та власниця бренду Shovkovo Аня Гресь згадує свої дитячі новорічні вечори з особливою теплотою.

"Моя пам’ять переповнена святковими моментами. Це запах мандаринів, хрусткий сніг, бенгальські вогні, салати на столі та новорічне шоу по телевізору. Мама з друзями створювали теплу атмосферу, а для нас, дітей, це було справжнє свято. Ми не спали до ночі, очікуючи дива. Простота цих моментів робила їх особливими", — поділилася акторка.

SOWA Фото: Пресслужба

Для співачки SOWA Новий рік у дитинстві був пов’язаний із магією подарунків і нетерпінням чекати на Санта Клауса.

"Мені завжди подобалося чекати на Санту. Ми з братами і сестрами ховалися в кімнатах, а потім вибігали до ялинки, аби побачити, що він залишив нам цього разу. Найкращим моментом було відкривати пакунки під ялинкою. Вони виглядали так, ніби це сцена з американського фільму: багато різнобарвних коробок, і ти нетерпляче намагаєшся дізнатися, що всередині", — згадала співачка.

ANGELA Фото: Пресслужба

Співачка ANGELA також не може забути новорічні вечори з родиною.

"Я завжди з нетерпінням чекала на подарунки від Святого Миколая. Найяскравіші спогади пов’язані з тим, як ми всією родиною прикрашали ялинку. Кожна іграшка мала свою історію, і це робило свято особливим. Разом із родиною ми створювали незабутню атмосферу тепла та радості", — розповіла вона.

Dima PROKOPOV Фото: Пресслужба

Співак Dima PROKOPOV пригадує, як Новий рік для нього був часом подарунків і сімейного тепла. "Я чекав, коли президент привітає країну, а потім біг разом із сестрою до ялинки. Ми шукали подарунки, які так довго хотіли отримати. Це були мирні часи, і кожен Новий рік приносив відчуття дива", — пригадав співак.

Нагадаємо, раніше ми писали, про кольори та символи новорічної ночі 2025: що обрати для цього дня — поради від астрологині.

Крім цього, Фокус писав, що над Землею перед Новим роком з'явиться "чорний місяць".