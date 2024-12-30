Когда колядовать, щедровать и засевать в 2024-2025 годах: новые даты

Рождественские и новогодние праздники — одни из самых любимых у украинцев. В эти дни принято колядовать, щедровать и засевать, желая хозяевам благополучия и достатка в следующем году.

Related video

Традиции колядовать, щедровать и посевать во время новогодних и рождественских праздников существует в Украине издавна и связаны они связаны с многочисленными обрядами. В сентябре 2023 года ПЦУ перешла на новый церковный календарь. Даты колядок, щедривок и посева также изменились. Фокус рассказывает, как правильно и когда выполнять эти обряды.

Когда колядуют в 2024 году

Традиционно колядуют в Украине на Рождество, которое отмечается 25 декабря. Дети и взрослые ходят колядовать не только в рождественскую ночь, но и в течение следующих праздничных дней. Традиционными песнями — колядками — принято прославлять рождение Иисуса Христа и восхищаться бытом хозяев, желать им достатка и крепкого здоровья.

В некоторых регионах выполняют театрализованные действа с вертепом — небольшими представлениями о событиях Рождества. Среди героев вертепа (шопки) могут быть коза, черт, ангелы, пастушки, казаки и тому подобное. В награду колядники получают монету или гостинец. Как правило, чем лучше исполнена песня, тем щедрее будут хозяева.

Когда нужно сеять в 2025 году

Одной из самых веселых зимних традиций является щедрование. Посвящена она Новому году. В новом церковном календаре этот праздник приходится на 31 декабря, известен он также как Щедрый вечер или праздник Маланки.

В этот день принято призывать в свою жизнь счастье, урожай и благополучие. Поэтому щедривки — это пожелание достатка в новом году, урожая, счастья для хозяев дома и их близких.

Эти песни обычно исполняют в праздничных костюмах Василия, Козы и Меланки, а также других персонажей. Исполнение щедривок превращается в настоящее театрализованное представление. В свою очередь хозяева щедро угощают гостей.

Засевание в 2025 году: когда это необходимо делать

Обычно засевают утром на праздник Василия Великого. По новоюлианскому календарю он приходится на 1 января 2025 года.

Традиционно посевают в Украине только мальчики и мужчины. Рано утром они ходят по соседским домам и засевают. При себе у посевальщиков должны быть мешочки с каким-либо зерном, например, пшеницей, ячменем, гречкой или рисом. Желая хозяевам всего наилучшего, ребята разбрасывают зерно по комнатам и читают светлые посевные стихи. Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.

Отметим, что перед Рождеством в Украине ощущалось заметное потепление. Однако ближе к Новому году в некоторых регионах ожидается значительное снижение температуры воздуха.

Напомним, что по словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина накрыть новогодний стол для встречи 2025 года для украинцев будет стоить почти на 30% дороже, чем в прошлый раз. По словам эксперта, цены на овощи выросли на 60-70%, а картофель подорожал еще больше.