Коли колядувати, щедрувати та засівати в 2024-2025 роках: нові дати

Різдвяні та новорічні свята — одні з найулюбленіших в українців. В ці дні заведено колядувати, щедрувати та посівати, бажаючи господарям добробуту та достатку в наступному році.

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Традиції колядувати, щедрувати та посівати під час новорічних та різдвяних свят існує в Україні здавна та пов'язані вони пов’язані з численними обрядами. У вересні 2023 року ПЦУ перейшла на новий церковний календар. Дати колядок, щедрівок та посівання також змінились. Фокус розповідає, як правильно і коли виконувати ці обряди.

Коли колядують у 2024 році

Традиційно колядують в Україні на Різдво, яке відзначається 25 грудня. Діти та дорослі ходять колядувати не тільки у різдвяну ніч, а й протягом наступних святкових днів. Традиційними піснями — колядками — заведено прославляти народження Ісуса Христа та захоплюватись побутом господарів, бажати їм достатку та міцного здоров'я.

У деяких регіонах виконують театралізовані дійства з вертепом — невеликими виставами про події Різдва. Серед героїв вертепу (шопки) можуть бути коза, чорт, ангели, пастушки, козаки тощо. В нагороду колядники отримують монету або гостинець. Як правило, що краще виконана пісня, то щедрішими будуть господарі.

Коли потрібно посівати у 2025 році

Однією з найвеселіших зимових традицій є щедрування. Присвячена вона Новому року. У новому церковному календарі це свято припадає на 31 грудня, відоме воно також як Щедрий вечір або свято Маланки.

В цей день заведено закликати у своє життя щастя, урожай та добробут. Тому щедрівки — це побажання достатку в новому році, урожаю, щастя для господарів дому та їхніх близьких.

Ці пісні зазвичай виконують у святкових костюмах Василя, Кози й Меланки, а також інших персонажів. Виконання щедрівок перетворюється на справжню театралізовану виставу. Своєю чергою господарі щедро частують гостей.

Засівання у 2025 році: коли це необхідно робити

Зазвичай засівають вранці на свято Василя Великого. За новоюліанським календарем воно припадає на 1 січня 2025 року.

Традиційно посівають в Україні тільки хлопчики та чоловіки. Рано вранці вони ходять по сусідських будинках та засівають. При собі у посівальників повинні бути мішечки з будь-яким зерном, наприклад, пшеницею, ячменем, гречкою або рисом. Бажаючи господарям всього найкращого, хлопці розкидають зерно по кімнатах і читають світлі посівальні вірші. Чим раніше прийде перший посівальник, тим більше щастя, удачі та добробуту принесе він у будинок.

Зазначимо, що перед Різдвом в Україні відчувалось помітне потепління. Однак ближче до Нового року в деяких регіонах очікується значне зниження температури повітря.

Нагадаємо, що за словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина накрити новорічний стіл для зустрічі 2025 року для українців коштуватиме майже на 30% дорожче, ніж минулого разу. За словами експерта, ціни на овочі зросли на 60-70%, а картопля подорожчала ще більше.