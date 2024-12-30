Новогоднее меню: топ-5 лучших салатов на праздничный стол

Каждый из этих салатов станет настоящим украшением новогоднего стола.

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Канун Нового года — время встреч с родными и друзьями за праздничным столом. Если вы еще не решили, чем порадовать гостей, предлагаем вам пять рецептов салатов, которые станут альтернативой популярным "оливье" и "шубе". Каждый из них получается вкусным и сытным, а также готовится очень просто.

Крабовый салат

Ингредиенты:

замороженные кольца кальмаров – 500 г;

варено-мороженые креветки – 500 г;

крабовые палочки – 200-300 г;

яйца – 5 шт.;

кукуруза – 1 баночка;

огурцы – 1-2;

зеленый лук – пучок;

майонез на желтках;

горчица – 1 ч. л.;

соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Кальмары отварить в подсоленной воде на протяжении 1-2 минут после закипания, откинуть на сито. Креветки разморозить. Яйца отварить вкрутую.

Нарезать все ингредиенты кубиками и высыпать их в глубокую салатницу. Добавить кукурузу, предварительно слив с нее жидкость, а также мелко порубленный зеленый лук.

Майонез смешать с горчицей и добавить к салату. Посолить, поперчить, все хорошо перемешать.

Салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

отварное куриное филе;

консервированный ананас;

консервированная кукуруза;

твердый сыр;

майонез;

грецкие орехи для украшения.

Количество продуктов берите по своему вкусу.

Способ приготовления:

Дно салатницы слегка смазать майонезом, чтобы нижний слой салата хорошо держался. Куриное филе порвать на волокна, выложить первым слоем, как показано на видео. Сверху нанести сеточку из майонеза.

Кольца ананаса порезать кубиками, выложить вторым слоем. Сверху на ананасы аккуратно выложить кукурузу. Сверху все снова покрыть майонезной сеточкой.

Верхний слой — натертый на мелкую терку твердый сыр. Покрыть им весь салат, а сверху нанести крупную майонезную сеточку. В получившиеся клеточки выложить половинки грецких орехов.

Салат с перцем и крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г;

болгарский перец – 1-1,5 шт.;

сыр твердый – 100 г;

яйца вареные – 2-3 шт.;

чеснок – 1-2 зубчика;

майонез 72%;

соль, перец по вкусу;

зелень для подачи.

Способ приготовления:

Все продукты нарезать кубиками или в произвольной форме, сложить в глубокую салатницу, добавить майонез, посолить, поперчить и все перемешать.

Салат с куриной грудкой и беконом

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

бекон – 80 г;

микс салата;

пармезан – 2 ст. л.;

чиабатта.

Для соуса:

греческий йогурт – 2 ст. л.;

горчица – 1/2 ч. л.;

листья базилика;

сок лимона – 1 ст. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе посыпать солью и перцем и обжарить до готовности. Бекон обжарить до хруста.

Все ингредиенты для соуса соединить и измельчить в блендере.

Смешать все составляющие и заправить соусом.

На сковороду посыпать пармезан и растопить его как блин. При остывании получится большой чипс.

Необходимо следить за тем, чтобы не пережарить сыр, иначе он будет горьким. Готовый остывший чипс поломать в салат.

Гавайский салат

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

помидор – 1 шт;.

маринованные шампиньоны – 200 г;

консервированный ананас – 300 г;

маслины без косточек – 150 г;

твердый сыр – 150 г;

кукуруза – 150 г;

майонез для заправки.

Способ приготовления:

Куриное филе обжарить до готовности. Остудить и порезать кубиками. Все остальные ингредиенты порезать так же. Сложить все ингредиенты в глубокую посуду, заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать. Салат готов!

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