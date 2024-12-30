Новорічне меню: топ 5 найкращих салатів на святковий стіл

Кожен із цих салатів стане справжньою окрасою новорічного столу.

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Переддень Нового року — час зустрічей із рідними та друзями за святковим столом. Якщо ви ще не вирішили, чим порадувати гостей, пропонуємо вам п'ять рецептів салатів, які стануть альтернативою популярним "олів'є" та "шубі". Кожен із них виходить смачним і ситним, а також готується дуже просто.

Крабовий салат

Інгредієнти:

заморожені кільця кальмарів – 500 г;

варено-морожені креветки – 500 г;

крабові палички – 200-300 г;

яйця – 5 шт.;

кукурудза – 1 баночка;

огірки – 1-2;

зелена цибуля – пучок;

майонез на жовтках;

гірчиця – 1 ч. л;

сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Кальмари відварити в підсоленій воді протягом 1-2 хвилин після закипання, відкинути на сито. Креветки розморозити. Яйця відварити круто.

Нарізати всі інгредієнти кубиками і висипати їх у глибоку салатницю. Додати кукурудзу, попередньо зливши з неї рідину, а також дрібно посічену зелену цибулю.

Майонез змішати з гірчицею і додати до салату. Посолити, поперчити, все добре перемішати.

Салат із куркою та ананасами

Інгредієнти:

відварене куряче філе;

консервований ананас;

консервована кукурудза;

твердий сир;

майонез;

волоські горіхи для прикраси.

Кількість продуктів беріть на свій смак.

Спосіб приготування:

Дно салатниці злегка змастити майонезом, щоб нижній шар салату добре тримався. Куряче філе порвати на волокна, викласти першим шаром, як показано на відео. Зверху нанести сіточку з майонезу.

Кільця ананаса порізати кубиками, викласти другим шаром. Зверху на ананаси акуратно викласти кукурудзу. Зверху все знову покрити майонезною сіточкою.

Верхній шар — натертий на дрібну тертку твердий сир. Покрити ним весь салат, а зверху нанести велику майонезну сіточку. У ці клітинки викласти половинки волоських горіхів.

Салат із перцем і крабовими паличками

Інгредієнти:

крабові палички – 250 г;

болгарський перець – 1-1,5 шт.;

сир твердий – 100 гр;

яйця варені – 2-3 шт;

часник – 1-2 зубчики;

майонез 72%;

сіль, перець до смаку;

зелень для подавання.

Спосіб приготування:

Усі продукти нарізати кубиками або в довільній формі, скласти в глибоку салатницю, додати майонез, посолити, поперчити і все перемішати.

Салат із курячою грудкою та беконом

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт;

бекон – 80 г;

мікс салату;

пармезан – 2 ст. л.;

чіабатта.

Для соусу:

грецький йогурт – 2 ст. л;

гірчиця – 1/2 ч. л;

листя базиліку;

сік лимона – 1 ст. л;

оливкова олія – 1 ст. л;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе посипати сіллю та перцем і обсмажити до готовності. Бекон обсмажити до хрускоту.

Усі інгредієнти для соусу з'єднати та подрібнити в блендері.

Змішати всі складові та заправити соусом.

На сковороду посипати пармезан і розтопити його як млинець. Після охолодження вийде великий чипс.

Необхідно стежити за тим, щоб не пересмажити сир, інакше він буде гірким. Готовий остиглий чипс поламати в салат.

Гавайський салат

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

мариновані печериці – 200 г;

консервований ананас – 300 г;

маслини без кісточок – 150 г;

твердий сир – 150 г;

кукурудза – 150 г;

майонез для заправки.

Спосіб приготування:

Куряче філе обсмажити до готовності. Остудити та порізати кубиками. Усі інші інгредієнти порізати так само. Скласти всі інгредієнти в глибокий посуд, заправити майонезом, посолити, поперчити, перемішати. Салат готовий!

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