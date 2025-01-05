Если не успели в 2024-м: 5 сериалов, которые стоит пересмотреть в ожидании новых премьер

Каждый из предложенных сериалов отличается закрученной историей и неожиданными сюжетными поворотами.

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Несмотря на то, что в 2025 году запланировано много премьер фильмов и сериалов, зимние месяцы – самое время пересмотреть те шоу, которые по каким-то причинам не успели увидеть в 2024-м. Предлагаем вашему вниманию пять сериалов, которые скрасят вечера и затянут своим интересным сюжетом.

"День Шакала"

"День Шакала" – совершенно новый 10-серийный триллер, основанный на классической книге Фредерика Форсайта 1971 года о гениальном снайпере-одиночке и его угрозе мирового масштаба. Главные роди в нем исполнили Эдди Редмэйн и Лашана Линч.

Согласно синопсису, непревзойденный и крайне неуловимый одинокий убийца Шакал зарабатывает на жизнь, совершая заказные убийства за самую высокую плату. В Мюнхене он убивает немецкого ультраправого политика Манфреда Феста, поразив цель на расстоянии 3815 метров. Отметим, что в сериале упоминается Украина с рекордом снайперской стрельбы в 3800 метров (2023), поэтому убийство фигуры такого масштаба с огромной дистанции становится приоритетным расследованием британской разведки.

Шакал встречает себе достойного соперника в лице помешанного на своей работе агента MI6 Бьянки Пуллман , которая начинает выслеживать Шакала в захватывающей погоне по всей Европе, используя для своих целей людей и зачастую не считаясь с моральными принципами.

Шакал – бывший американский спецназовец, который меняет внешность до неузнаваемости, скурпулезно продумывает каждое убийство и, похоже, получает от этого удовольствие, хотя и выглядит беспристрастным. В то же время у него есть жена Нурия и ребенок. Молодая женщина даже не представляет, чем занимается ее муж, такой щедрый и заботливый, но часто пропадающий в командировках.

Вышедший в ноябре 2024 года, "День Шакала" стал самым масштабным оригинальным сериалом Sky, отметив самый большой дебют на Sky за два года и собрав рекордную аудиторию в три миллиона зрителей за первую неделю.

После успеха первого сезона Sky объявил, что дан зеленый свет второму сезону "Дня Шакала".

"Все совпадения не случайны"

Американский семисерийный сериал в жанре триллер "Все совпадения не случайны" (анг. Disclaimer) снят оскароносным режиссером Альфонсо Куароном по одноименному роману-бестселлеру Рене Найт 2015 года.

В центре сюжета – Кейт Бланшетт в роли Кэтрин Равенскрофт, отмеченной наградами документалистки, чья жизнь рушится после того, как она получает посылку с романом, написанным о ней. Кэтрин замужем за добрым, но довольно посредственным мужчиной по имени Роберт (Саша Барон Коэн), с которым она живет в шикарном лондонском таунхаусе. Австралийский актер Коди Смит-Макфи играет их сына Николаса. Роман под названием "Идеальный незнакомец" также попадает в руки Роберта и Николаса, оба из которых испытывают отвращение к главной героине, не подозревая, на ком он основан.

Сериал перескакивает между прошлым и настоящим и рассказывается с разных точек зрения, что означает, что зритель никогда не уверен, какой версии событий доверять. Способность Куарона сопоставлять сюжет с эстетикой, которая подчеркивается его фирменными длинными планами, приводит к созданию шедевра, одновременно прекрасного и интеллектуального, напряженного и леденящего душу.

В сериале также снимаются Кевин Кляйн в роли мстительного вдовца Стивена, Лесли Мэнвилл в роли его убитой горем жены Нэнси и восходящая звезда Луис Партридж в роли их сына Джонатана.

Критики положительно оценили сериал, назвав его "увлекательной головоломкой, которая стоит потраченного на нее времени".

"Рипли"

"Рипли" – черно-белый американский восьмисерийный сериал от Netflix по роману Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли" с Эндрю Скоттом в главной роли. Сценаристом, режиссером и исполнительным продюссером шоу стал оскароносный Стив Зайллиан ("Ирландец", "Однажды ночью").

В центре истории – Том Рипли, мошенник, с трудом сводящий концы с концами в Нью-Йорке начала 60-х. Его нанимает судоходный магнат, чтобы тот отправился в Италию и попытался убедить сына-дилетанта Дики Гринлифа (Джонни Флинн) вернуться домой. Принятие заказа – первый шаг Тома в сложную жизнь обмана, мошенничества и убийств.

"Мелкий преступник, который чувствует, что заслуживает лучшего, чем его скудные обстоятельства", — так Стивен Зайллиан описал персонажа Netflix, добавив, что Скотт — человек для этой роли, потому что "у него есть диапазон, чтобы играть множество образов Рипли".

За свою игру Скотт получил номинации на "Эмми" и "Золотой глобус".

Добавим, что это – не первая адаптация романа. Уже было несколько экранизаций пяти книг Хайсмит, включая номинированный на "Оскар" фильм 1999 года "Талантливый мистер Рипли", в котором Мэтт Дэймон играет Рипли, Джуд Лоу — богатого сына Дики Гринлифа, а Гвинет Пэлтроу — его девушку Мардж. В новой версии Дакота Фаннинг играет Мардж, а Джонни Флинн — Дики.

"Мистер и миссис Смит"

"Мистер и миссис Смит" – восьмисерийный американский шпионский комедийный сериал, созданный Франческой Слоун и Дональдом Гловером по мотивам одноименного боевика 2005 года.

История крутится вокруг двух одиноких незнакомцев, которые получают работу в таинственном шпионском агентстве. Им предлагают славную жизнь шпионажа, богатства, путешествий по миру и дом мечты в Манхэттене. Подвох в том, что они должны представляться супружеской четой Джон и Джейн Смит. Теперь, будучи женатыми, они каждую неделю отправляются на рискованную миссию, а также сталкиваются с новой важной вехой в отношениях. Их сложная история прикрытия становится еще более запутанной, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу.

В главных ролях снялись Дональд Гловер и Майя Эрскин. "Мистер и миссис Смит" оказался чрезвычайно популярным на Prime Video, дебютировав как сериал № 1 на стриминговом сервисе в более чем 130 странах. Он входит в пятерку лучших по общему числу зрителей в Соединенных Штатах. Сериал был номинирован в общей сложности на 16 премий "Эмми".

14 мая 2024 года стало известно, что Amazon продлил сериал на второй сезон, хотя пока неясно, вернутся ли Гловер и Эрскин.

"Презумпция невиновности"

"Презумпция невиновности" – восьмисерийный мини-сериал в жанре юридического триллера, основанный на одноименном романе Скотта Туроу. Это история ужасного убийства юриста Каролин Полхемус, которое переворачивает с ног на голову офис прокуроров Чикаго.

Лауреат премии "Эмми" Келли переосмысливает книгу Туроу, исследуя одержимость, секс, политику, а также силу и пределы любви, в то время как обвиняемый борется за сохранение своей семьи и брака. Сценарий сериала написал Дэвид Э. Келли.

Джейк Джилленхол сыграл прокурора Расти Сабича, любовницей которого была убитая Каролин. Он берется за расследование, но вскоре становится главным подозреваемым.

Шоу было в целом положительно встречено критиками, и в июле 2024 года сериал продлили на второй сезон.

Ранее Фокус писал, что Госкино потратило почти 24 млн гривен на фильм "Почему я убил Бандеру".