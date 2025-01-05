Якщо не встигли у 2024-му: 5 серіалів, які варто переглянути в очікуванні нових прем'єр

Кожен із запропонованих серіалів вирізняється закрученою історією і несподіваними сюжетними поворотами.

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Попри те, що у 2025 році заплановано багато прем'єр фільмів і серіалів, зимові місяці – саме час переглянути ті шоу, які з якихось причин не встигли побачити у 2024-му. Пропонуємо вашій увазі п'ять серіалів, які скрасять вечори і затягнуть своїм цікавим сюжетом.

"День Шакала"

"День Шакала" — абсолютно новий 10-серійний трилер, заснований на класичній книзі Фредеріка Форсайта 1971 року про геніального снайпера-одинака і його загрозу світового масштабу. Головні ролі в ньому виконали Едді Редмейн і Лашана Лінч.

Згідно із синопсисом, неперевершений і вкрай невловимий самотній убивця Шакал заробляє на життя, здійснюючи замовні вбивства за найвищу плату. У Мюнхені він вбиває німецького ультраправого політика Манфреда Феста, вразивши ціль на відстані 3815 метрів. Зазначимо, що в серіалі згадується Україна з рекордом снайперської стрільби у 3800 метрів (2023), тож убивство фігури такого масштабу з величезної дистанції стає пріоритетним розслідуванням британської розвідки.

Шакал зустрічає собі гідного суперника в особі схибленого на своїй роботі агента MI6 Б'янки Пуллман, яка починає вистежувати Шакала в захопливій гонитві всією Європою, використовуючи для своїх цілей людей і часто не зважаючи на моральні принципи.

Шакал — колишній американський спецпризначенець, який змінює зовнішність до невпізнанності, ретельно продумує кожне вбивство і, схоже, отримує від цього задоволення, хоча й має неупереджений вигляд. Водночас у нього є дружина Нурія та дитина. Молода жінка навіть не уявляє, чим займається її чоловік, який такий щедрий і турботливий, але часто пропадає у відрядженнях.

"День Шакала", що вийшов у листопаді 2024 року, став наймасштабнішим оригінальним серіалом Sky, відзначивши найбільший дебют на Sky за два роки та зібравши рекордну аудиторію в три мільйони глядачів за перший тиждень.

Після успіху першого сезону Sky оголосив, що дано зелене світло другому сезону "Дня Шакала".

"Усі збіги не випадкові"

Американський семисерійний серіал у жанрі трилер "Усі збіги не випадкові" (англ. Disclaimer) знятий оскароносним режисером Альфонсо Куароном за однойменним романом-бестселером Рене Найт 2015 року.

У центрі сюжету – Кейт Бланшетт у ролі Кетрін Равенскрофт, відзначеної нагородами документалістки, чиє життя руйнується після того, як вона отримує посилку з романом, написаним про неї. Кетрін одружена з добрим, але досить посереднім чоловіком на ім'я Роберт (Саша Барон Коен), з яким вона живе в шикарному лондонському таунхаусі. Австралійський актор Коді Сміт-Макфі грає їхнього сина Ніколаса. Роман під назвою "Ідеальний незнайомець" також потрапляє до рук Роберта і Ніколаса, обидва з яких відчувають відразу до головної героїні, не підозрюючи, на кому він заснований.

Серіал перескакує між минулим і сьогоденням і розповідається з різних точок зору, що означає, що глядач ніколи не впевнений, якій версії подій довіряти. Здатність Куарона зіставляти сюжет з естетикою, що підкреслюється його фірмовими довгими планами, призводить до створення шедевру, водночас прекрасного та інтелектуального, напруженого та моторошного.

У серіалі також знімаються Кевін Кляйн у ролі мстивого вдівця Стівена, Леслі Менвілл у ролі його вбитої горем дружини Ненсі та висхідна зірка Луїс Партрідж у ролі їхнього сина Джонатана.

Критики позитивно оцінили серіал, назвавши його "захопливою головоломкою, яка варта витраченого на неї часу".

"Ріплі"

"Ріплі" – чорно-білий американський восьмисерійний серіал від Netflix за романом Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі" з Ендрю Скоттом у головній ролі. Сценаристом, режисером і виконавчим продюсером шоу став оскароносний Стів Зайлліан ("Ірландець", "Одного разу вночі").

У центрі історії – Том Ріплі, шахрай, який ледве зводить кінці з кінцями в Нью-Йорку початку 60-х. Його наймає судноплавний магнат, щоб той вирушив до Італії і спробував переконати сина-дилетанта Дікі Грінліфа (Джонні Флінн) повернутися додому. Прийняття замовлення – перший крок Тома в складне життя обману, шахрайства та вбивств.

"Дрібний злочинець, який відчуває, що заслуговує на краще, ніж його мізерні обставини", – так Стівен Зайлліан описав персонажа Netflix, додавши, що Скотт – людина для цієї ролі, тому що "у нього є діапазон, щоб грати безліч образів Ріплі".

За свою гру Скотт отримав номінації на "Еммі" і "Золотий глобус".

Додамо, що це – не перша адаптація роману. Уже було кілька екранізацій п'яти книжок Гайсміт, включно з номінованим на "Оскара" фільмом 1999 року "Талановитий містер Ріплі", у якому Метт Деймон грає Ріплі, Джуд Лоу – багатого сина Дікі Грінліфа, а Гвінет Пелтроу – його дівчину Мардж. У новій версії Дакота Фаннінг грає Мардж, а Джонні Флінн – Дікі.

"Містер і місіс Сміт"

"Містер і місіс Сміт" – восьмисерійний американський шпигунський комедійний серіал, створений Франческою Слоун і Дональдом Гловером за мотивами однойменного бойовика 2005 року.

Історія крутиться навколо двох самотніх незнайомців, які отримують роботу в таємничому шпигунському агентстві. Їм пропонують славне життя шпигунства, багатства, подорожей світом і будинок мрії в Мангеттені. Підступ у тому, що вони мають представлятися подружнім подружжям Джон і Джейн Сміт. Тепер, будучи одруженими, вони щотижня вирушають на ризиковану місію, а також стикаються з новою важливою віхою у стосунках. Їхня складна історія прикриття стає ще більш заплутаною, коли вони виявляють справжні почуття одне до одного.

У головних ролях знялися Дональд Гловер і Майя Ерскін. "Містер і місіс Сміт" виявився надзвичайно популярним на Prime Video, дебютувавши як серіал № 1 на стримінговому сервісі в більш ніж 130 країнах. Він входить до п'ятірки найкращих за загальною кількістю глядачів у Сполучених Штатах. Серіал був номінований загалом на 16 премій "Еммі".

14 травня 2024 року стало відомо, що Amazon продовжив серіал на другий сезон, хоча поки неясно, чи повернуться Гловер і Ерскін.

"Презумпція невинуватості"

"Презумпція невинуватості" – восьмисерійний міні-серіал у жанрі юридичного трилера, заснований на однойменному романі Скотта Туроу. Це історія жахливого вбивства юриста Каролін Полхемус, яке перевертає з ніг на голову офіс прокурорів Чикаго.

Лауреат премії "Еммі" Келлі переосмислює книжку Туроу, досліджуючи одержимість, секс, політику, а також силу і межі любові, тоді як обвинувачений бореться за збереження своєї сім'ї та шлюбу. Сценарій серіалу написав Девід Е. Келлі.

Джейк Джилленгол зіграв прокурора Расті Сабіча, коханкою якого була вбита Каролін. Він береться за розслідування, але незабаром стає головним підозрюваним.

Шоу було загалом позитивно зустрінуте критиками, і в липні 2024 року серіал продовжили на другий сезон.

Раніше Фокус писав, що Держкіно витратило майже 24 млн гривень на фільм "Чому я вбив Бандеру".